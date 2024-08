En Lara: ¿Qué ha pasado con la Alcaldía del municipio Torres? #20Ago

- Publicidad -

Fue el pasado 7 de agosto, cuando funcionarios de seguridad del Estado, allanaron la vivienda de la madre de Javier Oropeza, alcalde de Carora, municipio Torres. Desde entonces, una serie de acontecimientos se han registrado en torno a la primera autoridad municipal, del cual se desconoce su paradero.

Hechos violentos en Carora

En horas de la tarde y noche del día martes 30 de julio, se produjeron enfrentamientos y actos vandálicos contra la sede del partido oficialista en Carora, que fueron rechazados por el alcalde del municipio Torres Javier Oropeza, quien a través de un video difundido en su cuenta en Instagram llamó a los habitantes a mantener la calma y la paz en “estos momentos de incertidumbre que vive el país”.

“Ante los hechos sucedidos en Carora, es mi deber como alcalde exhortarlos nuevamente a conservar la calma y mantenerse en la tranquilidad del hogar”, reseñó Oropeza.

Por otra parte, destacó que desde el momento que se produjeron las primeras movilizaciones en la localidad, se comunicó vía telefónica con el prefecto Elvis Méndez para analizar en conjunto la situación “sobre los acontecimientos suscitados en varios sectores de Carora, incluso sobre la sede del PSUV”.

Enfatizó en ese entonces, que la jurisdicción carece de «un cuerpo de seguridad municipal que preste la protección y vele por la seguridad de los ciudadanos”, mientras solicitó al resto de los cuerpos de seguridad “brindar la mayor protección a los torrenses”.

Allanan vivienda de la madre del alcalde Javier Oropeza y sede del diario El Caroreño

Días después, específicamente el 7 de agosto, funcionarios de seguridad del Estado, allanaron la vivienda de la mamá de Javier Oropeza.

“Siempre he actuado conforme a la ley, todos saben mi apego a ella, por eso me llama la atención la excesiva presencia policial frente a mi casa y la de mi señora madre en estos momentos. Soy un demócrata a carta cabal y entiendo mi rol como alcalde del municipio Torres. Mi permanente llamado al orden y respeto en el marco de la democracia. Por eso no entiendo esta actuación policial que es una forma de intimidar a mí familia”, declaró Oropeza el pasado 7 de agosto, a través de su cuenta en Instagram.

El día anterior, Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, visitó el municipio Torres para inspeccionar los daños ocasionados en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carora, durante los hechos violentos en el contexto de las protestas postelectorales.

«Acá cometieron un grave crimen al atacar esta infraestructura y a su vez herir de gravedad a seres humanos; todos los culpables comparecerán frente a la justicia, nada quedará impune, es nuestro deber garantizar la paz y la tranquilidad que merece la ciudadanía», señaló Pereira.

Rechazan allanamiento

Esta acción fue condenada por los dirigentes políticos de la región, entre ellos, el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, quién aseguró que esta medida se ejecutó sin la debida presentación de orden judicial.

“El objetivo de la organización perteneciente a la Policía Nacional es con el fin de detener al licenciado Javier Oropeza, alcalde del municipio Torres y editor del mencionado medio de comunicación, quien no ha cometido ningún delito”, expresó.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodista (CNP) Lara, rechazó este hecho en la sede del diario El Caroreño y recordó a las autoridades que «informar no es un delito».

Javier Oropeza denuncia que buscan crear un vacío de poder

Posteriormente, el 7 de agosto, fue denunciada por Oropeza la detención del director general de Gobierno Abierto de la Alcaldía de Torres, abogado Hendrick Medina, «sin razón alguna», y representando este hecho «una demostración más de que en el fondo lo que desean es crear un vacío de poder para después tomar por asalto el ejecutivo municipal».

Se conoció que Medina Véliz fue detenido cuando caminaba por la avenida Francisco de Miranda de Carora, en compañía de otros funcionarios.

«Los ejecutores solo dan como excusa que se trata de una orden presidencial. Que se caigan las caretas y digan los autores si la persecución va contra todo mi tren ejecutivo, directores y jefes. También si esa persecución incluye a los presidentes de los organismos descentralizados de la Alcaldía. Todos los alcaldes opositores estamos bajo sospechas. Somos más de 100 bajo esta zozobra que conllevará a la paralización del Poder Público Municipal«, afirmó Oropeza en ese momento.

Iraida Timaure asume Alcaldía de Torres

En un hecho relevante para el municipio Torres, Iraida Timaure fue designada como alcaldesa encargada mediante resolución N° A-016A-2924, según lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). Su nombramiento, que entró en vigencia el pasado 12 de agosto, se produce ante la ausencia temporal del alcalde Javier Oropeza.

La licenciada Timaure, reconocida por su trayectoria en la gestión pública, se desempeñaba hasta ahora como Directora General de Finanzas de la alcaldía de Torres. Su amplia experiencia, que incluye su paso por el Concejo Municipal y la docencia en la UNEXPO, la posiciona como una figura idónea para asumir esta nueva responsabilidad.

En sus primeras horas como alcaldesa encargada, Iraida Timaure procedió a designar a Heidy Rojas como nueva Directora General de Gobierno.

«Hay una maquinación para desplazar al alcalde legítimo de Torres»

En respuesta al nombramiento de Timaure, la Cámara Municipal de Torres, juramentó a Lasmit Verde, concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como alcaldesa de Torres en Lara a raíz de la «ausencia temporal» del alcalde Javier Oropeza.

La decisión se tomó la tarde del sábado 17 de agosto durante una sesión que se consumó en la cámara. A su vez, Yasmil Barrios quedó a cargo de la presidencia de la instancia legislativa de ese municipio.

Por su parte, el abogado Jesús Guillermo Gómez, exdirector de Gobierno de la Alcaldía de Torres, considera que según lo establecido en la ley, Javier Oropeza no fue destituido como Alcalde del Municipio Torres, sino que se declara su ausencia temporal que puede tener un término de 90 días continuos, a partir de lo cual es cuando podría ser declarada su ausencia absoluta.

Sostiene que el argumento esgrimido para concluir que Javier Oropeza hizo una «designación nula» al no publicar en Gaceta Municipal el nombramiento de la Lcda Iriada Timaure, «es un crudo exabrupto puesto que los mismos concejales impidieron su publicación. «En todo caso no es nula sino que adolecería del requisito de ser publicado en la Gaceta Municipal para que obtuviera eficacia plena», precisa Gómez, en declaraciones reseñadas por el diario El Caroreño.

Sin embargo, agrega, que «los concejales del PSUV mantienen cerrada la oficina de publicación de gaceta oficial para impedir la acción del ejecutivo».

«Lo que si hay en el acto de usurpación es una maquinación perversa para desplazar al alcalde legitimo de todos los torrenses, que es Javier Oropeza», concluyó.

