Javier Oropeza: Se ha consumado un golpe de Estado contra la soberanía popular #20Ago

- Publicidad -

Javier Oropeza reafirmó este martes 20 de agosto su legitimidad como alcalde del municipio Torres y prometió luchar por el bienestar de su comunidad.

A través de su cuenta en Instagram, Oropeza denunció que en el municipio Torres “se ha consumado un golpe de estado contra la soberanía popular expresada el 21 de noviembre del 2021”.

- Publicidad -

Lea también: En Lara: ¿Qué ha pasado con la Alcaldía del municipio Torres?

“Pueblo del municipio Torres, venezolanos, organizaciones internacionales y países del mundo, me dirijo a ustedes para denunciar ante Venezuela que ante individualidades con oscuros intereses de la política local y estadal, y quién sabe de qué otros ámbitos, se ha consumado un golpe de estado contra la soberanía popular expresada el 21 de noviembre del 2021 cuando fui electo alcalde del municipio Torres del estado Lara. No conforme con las violaciones de garantías constitucionales que ya se han cometido al perseguirme junto a mi familia, allanar y secuestrar mis bienes, usurpar la facultad que me otorga el artículo 87 de la ley orgánica del Poder Público Municipal”, expresó Oropeza.

El burgomaestre indicó que la semana pasada se designó ilegalmente a una persona “bajo el absurdo alegato de que el acto administrativo, mediante el cual ya se había nombrado a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada, es nulo por no haberse publicado en la Gaceta Municipal.

“Sepa el pueblo de Torres, la opinión pública nacional y la sociedad internacional que es público, notorio y comunicacional que desde el Concejo Municipal se impidió la publicación de este decreto. Lo divulgamos por otros medios de comunicación, hecho que ahora se pretende desconocer. Según ha trascendido, algunos ediles han señalado que la usurpación cesará tan pronto yo aparezca y me presente, ignorando el contexto de violaciones de garantías al que he estado sometido durante las últimas semanas, en virtud de unas acusaciones absolutamente falsas”, refirió.

Sostuvo que hará acto de presencia cuando cese la persecución en contra de su familia.

“Haré acto de presencia cuando cese la persecución en contra de mi familia y en mi contra, cuando sean restituidas mis facultades como alcalde legítimamente electo y cuando sean devueltos mis legítimos bienes. La apresurada designación de una sustituta sin cumplir los extremos de ley delata las malsanas intenciones, porque el fin que persiguen los señores de la oscuridad es deshacerse de mí en una manera distinta al voto popular mayoritario, que en su momento no pudieron conquistar. De paso, me dejan las puertas abiertas para que vuelva a la alcaldía, pero desatan una feroz persecución contra los directores del Tren Ejecutivo y cercanos colaboradores. Reitero lo que he dicho una y otra vez a lo largo de estas semanas. No he promovido ni participado en protesta alguna, y mucho menos en una que tuviera como propósito causar daños como lamentablemente ocurrió semanas atrás con la sede del PSUV en la ciudad de Carora”, destacó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí