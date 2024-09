Iniciativa Cotoperiz conmemora un año en la lucha contra la deforestación en Lara #12Sep

- Publicidad -

La Iniciativa Cotoperiz ofreció un rueda de prensa, este jueves 12 de septiembre, con motivo de su primer aniversario como grupo que se ha conformado en la lucha contra la deforestación del bosque xerófilo del semiárido del estado Lara.

“Surgimos por la preocupación a la deforestación masiva, un año atrás se venía produciendo en todo lo que es el área del bosque seco de nuestro semiárido, específicamente la tala de árboles como la vera, el curarí y el cují, que tradicionalmente ha sido la especie más afectada, pero que por fortuna, por condiciones naturales, tiene más posibilidades regenerativas y de recuperación”, expresó Jorge Perozo, miembro del grupo.

Destacó además que quienes integran la iniciativa, es un grupo de colaboradores, sin ningún tipo de asociación con instituciones u organizaciones, tanto públicas como privadas, aunque no rechazan el respaldo que les puedan brindar.

A su juicio, es un trabajo arduo “porque los depredadores del ambiente son variopintos, no es solamente la iniciativa particular, el empresario tradicional de siempre que explota cualquier tipo de recurso con fines de lucro, sino que lamentablemente, pues, los entes que deben controlar y fiscalizar, en este caso el Minec, digamos, no han hecho su trabajo, no están a la altura del trabajo que se requiere para la protección del ambiente”, enfatizó.

Permisos

Por su parte, Francisco Cañizales, quien también forma parte del movimiento ambientalista, refirió que existen distintos tipos de permisos otorgados en el estado Lara para la tala, extracción y exportación de minerales entre otros. A su vez, indicó que hay 18 permisos para depósito de carbón, y que para producir una tonelada de carbón vegetal se requieren 5 toneladas de madera.

“El aprovechamiento forestal, que en teoría implicaría que la empresa tiene una hacienda, un predio en la zona rural, en la cual hay una plantación que ha sido cultivada expresamente para un fin de aprovechamiento, pero con un manejo ecológico, con podas, con viveros y ajustado a la preservación del patrimonio forestal nacional”, explicó.

Cañizales aseguró que en Lara operan 25 empresas, 24 son privadas y 1 mixta. En este sentido, señalaron a la Gobernación de Lara y a la Alcaldía de Iribarren para que hagan una inspección correspondiente ante estos trabajos que causan daño al ecosistema larense.

Denuncia

El grupo de ambientalistas durante el año de gestión ha denunciado la tala indiscriminada e invasiones que sufren los Parques Nacionales, como Cerro Saroche y Yacambú. De igual forma, durante el encuentro con los medios, puntualizaron que hay un 60% de deforestación de bosque seco en la entidad.

Resaltaron que, la tonelada de vera, curarí y cují la pagan entre 120 y 200 dólares americanos. En este sentido, enfatizaron que se están violando las normativas legales que protegen el ambiente, mientras instaron a visibilizar la situación y a tomar las medidas correspondientes.

