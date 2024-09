Josep Borrell sostiene que Maduro carece de legitimidad democrática #13Sep

- Publicidad -

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó este viernes que la UE no reconoce la legitimidad democrática del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, argumentando que este no ha demostrado su victoria electoral. Durante una rueda de prensa en Madrid, Borrell subrayó que, aunque la UE no tiene la autoridad para reconocer gobiernos o Estados, sí puede evaluar la legitimidad democrática de quienes ejercen el poder.

Borrell destacó que, aunque Maduro mantiene el control territorial y de las fuerzas armadas, esto no le otorga legitimidad democrática. «Fácticamente, era de Maduro antes de las elecciones y sigue siendo de Maduro después de las elecciones. Pero no lo consideramos una persona que pueda reclamar legitimidad democrática del poder que ostenta», expresó, según reseñó la agencia EFE.

Esta declaración se produce en respuesta a una propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, que instó a los Estados miembros de la UE a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. La propuesta busca que González asuma el cargo el 10 de enero de 2025 y se espera que se discuta en el Parlamento Europeo en los próximos días.

Borrell también mencionó que, aunque los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, no alteran la realidad en el terreno. En cuanto a las recientes declaraciones de la ministra española de Defensa, quien calificó el gobierno de Maduro como una «dictadura», Borrell optó por no comentar.

Finalmente, el jefe de la diplomacia europea se mostró abierto a reunirse con Edmundo González, quien se encuentra en el exilio en Madrid, recordando que ya había estado en contacto con él antes de su salida de Venezuela.

