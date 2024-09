OBU: 6 de cada 10 estudiantes no cuentan con los laboratorios y bibliotecas especializados #16Sep 

- Publicidad -

El Observatorio de Universidades (OBU), emitió un comunicado este lunes 16 de septiembre mediante su cuenta de X, en el que detalla que 6 de cada 10 estudiantes no cuentan o les son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas que necesitan para llevar a cabo sus actividades escolares.

OBU de igual forma afirma que el 97% de los alumnos de las instituciones públicas no recibe becas, el 92% no recibe bonos del sector público y el 96% no cuenta con el servicio de comedor, providencias determinantes en el seguimiento académica.

Otro 85% afirmó que no cuenta con el funcionamiento de baños de manera regular y el 95% carece del servicio de conexión a internet en sus instituciones.



🧵2/5 pic.twitter.com/7Zo0aNmBEL — Observatorio de Universidades (@OBUVenezuela) September 16, 2024 - Publicidad -

Por otra parte, resalta que según la #Enobu2023, 91% de los académicos no cuentan con servicio de agua y 86% con servicio eléctrico de forma continua. Así mismo, otro 85% afirmó que no cuenta con el desempeño de baños de manera regular y el 95% carece del servicio de conexión a internet en sus instituciones.

El Observatorio asegura que 86% de los universitarios no cuenta con transporte universitario, por lo que el 32% de los estudiantes y el 39% de los profesores deben trasladarse caminando para cumplir con sus obligaciones académicas.

El 86% de los universitarios no cuenta con transporte universitario, por lo que el 32% de los estudiantes y el 39% de los profesores deben trasladarse caminando para cumplir con sus obligaciones académicas.



🧵3/5 pic.twitter.com/HZET8qWhXw — Observatorio de Universidades (@OBUVenezuela) September 16, 2024

Las realidades de las universidades en Venezuela

OBU publicó una lista en le mes de mayo una lista de cinco «realidades alarmantes» que afectan a las universidades venezolanas, basado en su estudio ENOBU 2023.

Entre la principal realidad se encuentran los datos de síntomas de depresión en la población docente y estudiantil de las universidades. Según OBU, 61% de los docentes y 69% de los alumnos presentan tres o más síntomas de sufrir depresión.

En el área de alimentación, apuntan que 82% de los profesores y el 69% de los estudiantes han reducido las porciones de comida que consumen al día.

El Observatorio también revela la dura realidad por la que atraviesan los alumnos universitarios en el sector transporte, ya que el 39% debe caminar hasta sus casas de estudio, mientras que, solo un 14% disfruta de acceso al transporte universitario.

En relación a la población de estudiantes, resaltan que 56% necesita trabajar para costear los estudios.

Como última «realidad alarmante», destacan que durante los últimos cinco años la publicación de artículos científicos ha mermado, hasta un 49% de los maestros no realizó trabajos de este tipo.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí