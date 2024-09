LVBP presentó el calendario oficial para la temporada 2024-2025 #21Sep

- Publicidad -

La emoción del béisbol venezolano está a punto de desbordarse. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció oficialmente el calendario para la temporada 2024-2025, y los fanáticos ya están contando los días para el inicio de la acción.

Un maratón de béisbol

La temporada regular se extenderá por 56 días, desde el 12 de octubre hasta el 21 de diciembre, con un total de 233 encuentros. Los equipos se enfrentarán en intensas jornadas, buscando asegurar su pase al round robin, que se llevará a cabo entre el 26 de diciembre y el 12 de enero de 2025.

Juegos inaugurales

El sábado 12 de octubre se desarrollarán 4 juegos inaugurales con los siguientes encuentros:

Águilas del Zulia vs Leones del Caracas (Estadio Monumental).

Caribes de Anzoátegui vs Tigres de Aragua (Estadio de Béisbol José Pérez Colmenares).

Navegantes del Magallanes vs Tiburones de la Guaira ((Estadio Universitario)

Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara (Estadio Antonio Herrena Gutiérrez).

Clásicos y homenajes

La temporada estará marcada por los tradicionales enfrentamientos entre los equipos, destacando los duelos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Además, se rendirá un sentido homenaje a la leyenda del béisbol venezolano, Vitico Davalillo.

El camino a la Serie del Caribe

El campeón de la LVBP tendrá el honor de representar a Venezuela en la Serie del Caribe Mexicali 2025. La lucha por el título promete ser intensa, con los equipos entregando el máximo esfuerzo en cada juego.

¡La cuenta regresiva ha comenzado para reencontrarnos en el diamante!



Prepárate para sentir la emoción en cada juego. 💥



📌🗓 Calendario Oficial de Octubre Temporada 24-25



¡Octubre está a la vuelta de la esquina!

