Machado: El caso de Venezuela se ha convertido en algo que trasciende órdenes doctrinarios #25Sep

La opositora, María Corina Machado, aseguró este miércoles que la situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio “se ha convertido en una lucha que trasciende las diferencias de orden doctrinario” y resaltó que los gobiernos del mundo se han “alineado” en su apoyo a Edmundo González.

Durante una entrevista con los medios Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, Machado aseguró que tanto los países latinoamericanos, como los europeos, han declarado su apoyo al candidato Edmundo González. “Nada más en nuestra región, en Suramérica, desde Boric hasta Milei, todos alineados», y añadió «Los veintisiete países de Europa firmaron las declaraciones”, en este sentido, precisó que “todos están diciendo que (Edmundo González) ganó las elecciones”.

Actas electorales

La líder de la oposición reiteró que durante la toma de posesión del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, los “veintiocho países más la Unión Europea, todos firmaron lo mismo” exigiendo las actas electorales. No obstante, Machado precisó que ya no es momento de exigir las actas y que los gobiernos que continúan haciéndolo “quieren mantener una posición de interlocución pensando en que pueden ayudar en facilitar una negociación”.

“Ya no estamos exigiendo actas. Ya no, todo el mundo sabe que no la van a dar. Porque las que tienen son las mismas que tenemos nosotros. Y eso lo sabe todo el mundo”, sentenció la líder opositora.

Reconocimiento de Edmundo González en Latinoamérica

Machado aclaró que la posición de los gobiernos de Latinoamérica, si bien reconocen la situación política de Venezuela, no es unánime, destacando las posturas de los gobiernos de Brasil y Colombia, quienes procuran establecer un canal de negociación con la administración de Maduro.

En el caso de Colombia, se refirió a la postura del presidente Gustavo Petro quien afirmó este jueves que va a considerar la decisión tomada el martes por el Congreso de Colombia de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Asimismo, destacó la posición del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirmó en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles que en palabras de Machado, señaló que “hay que respetar la mayoría y la decisión del pueblo, hay que reconocer a Edmundo González y avanzar en la transición”.

Situación de Venezuela trasciende la región

Machado precisó que Boric ha sido “uno de los presidentes más claros y más firmes, siendo de izquierda» y añadió que su posición «es lo mismo que dice La Calle, es lo mismo que dice Sebastián Peña, que dice Abinader, que dice Arévalo, que dice Noboa, que dice Javier Milei”, aseveró la opositora, y añadió que las posturas de los gobiernos demuestra el impacto que tiene la situación política de Venezuela en la región.

“Hay un espectro enorme de presidentes en ejercicio que dicen ya va, esto el tema de Venezuela no es solamente un tema que afecta a los venezolanos, es un tema que tenemos que liderar nosotros sin duda, pero afecta a toda la región, yo diría el mundo”, apuntó.

