OPINIÓN El Balcón Urticante: Obituario a José Domingo Cadevilla (Q. E. P. D.) #25Sep

En la triste majestad de la tumba donde reina el silencio y se impone el dolor, reposan los restos de José Domingo Cadevilla quien el pasado jueves 19 de septiembre de 2024 le entregó su alma al Divino Creador porque así estaba escrito con letras de oro en las páginas doradas de El Libro de la Vida que ese día Domingo José Cadevilla tenía que rendirle el último tributo a la vida poniéndole punto final a su corta pasantía por este mundo terrenal ingresando a la soledad del sepulcro para iniciar desde ese lugar su peregrinar por los brillantes caminos del cielo para encontrarse con Nuestro Adorado Padre Celestial. Parece mentira que José Domingo Cadevilla se haya adelantado a realizar ese viaje sin regreso al más allá pero esa fué la voluntad de Dios. Así como se alejan las ondas del incienso en el altar, así se alejó el alma de José Domingo Cadevilla de esta vida dejando un imborrable recuerdo en la mente de todos los que tuvieron el honor, el placer y el privilegio de conocerlo y tratarlo porque él hizo de la amistad su apostolado.

José Domingo Cadevilla fué un hombre de grandes virtudes morales y espirituales, un ferviente y respetuoso creyente de Nuestro Adorado Divino Dios. Toda la familia Cadevilla se han resignado a respetar la Divina Voluntad de Dios ya que no hay motivos para llorar ni para estar triste porque la muerte no es el final del camino sino el final de una etapa de la vida. Que gran felicidad la de José Domingo Cadevilla a quien Dios sacó de este «Valle de Lágrimas» y se lo llevó a vivir en el cielo que es un bello y hermoso lugar en donde los años nunca pasan y las enfermedades no existen ya que que es un sitio donde solo hay paz, alegría y felicidad.

Como deportista José Domingo Cadevilla fue un excelente y destacado boxeador del peso «gallo» participando en magníficos y emocionantes combates en programas estelares en la década de los años 60 en los cuadriláteros de Las Arenas y del viejo estadio olímpico de Barquisimeto hoy Estadio «Chino» Canónico. Yo pudiera escribir una biografía completa de mi amigo José Domingo Cadevilla basado en testimonio reales de lo que fue su vida. Yo tengo un gran agradecimiento para José Domingo Cadevilla porque me brindó mucha ayuda cuando yo era estudiante de bachillerato en el Liceo «Mario Briceño Iragorry». Finalmente todos recordaremos a José Domingo Cadevilla con la esperanza de que algún día nos volveremos a encontrar y reunirnos con él nuevamente cuando llegue la Resurrección Gloriosa que Dios nos prometió y que está escrita en la Bíblia (Lucas 20:36, 37, 38). Roguemos y pidamos a Nuestro Adorado Divino Dios que como recompensa le conceda a José Domingo Cadevilla la Gracia Divina de la paz y el descanso eterno. AMÉN.

José Domingo Cadevilla

Alí Ramón Delgado

