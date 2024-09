VIDEO | Juan Barreto pidió que se abran las cajas electorales del 28 de julio #29Sep

- Publicidad -

El activista, abogado y dirigente de Centrados, Juan Barreto, pidió este domingo que se abran las cajas electorales del 28 de julio o de lo contrario, no se sabrá la verdad de quién ganó los comicios presidenciales.

De acuerdo a Barreto “el que canta bingo tiene que mostrar el cartón”.

“Si tú dices que ganaste la lotería, tú debes enseñar el ticket con el número ganador. En este caso, la publicación del CNE. Si no existe la publicación del Consejo Nacional Electoral y si no se abren las cajas para el recuentro de votos, nosotros no sabemos dónde está la verdad”, aseveró el dirigente.

🔵 Juan Barreto aseguró que si el CNE no publica las actas oficiales, no se podrá reconocer la victoria de Maduro.



🗣️ El que canta bingo tiene que mostrar el cartón. Si dices que ganaste la lotería tienes que mostrar el ticket ganador.



En entrevista en Venevisión, el exalcalde metropolitano de Caracas también se refirió a los supuestos planes conspirativos que denuncia el chavismo constantemente. Para él, la mejor manera de erradicar el problema de raíz es precisamente publicando los resultados desagregados. Por esa razón, le envió un mensaje al canciller Yván Gil.

“Señor Yván Gil, yo le voy a hacer una recomendación para que se la lleve al presidente Maduro: la mejor manera de desmontar cualquier plan conspirativo es matando la culebra por la cabeza, ¿cómo se hace? Publicando los resultados electorales de manera desagregada, mesa por mesa, como ya ha debido ocurrir y no se ha hecho”, extendió.

Edmundo González “debió quedarse en el país”

Por otro lado, Barreto opinó sobre la salida de Edmundo González Urrutia y, aunque espera que cumpla con su responsabilidad, lamentó que abandonara el país. “Señor, González Urrutia, usted está haciendo un papel afuera. Ojalá cumpla con su responsabilidad, pero creo que se ha debido mantener en el país, dando el ejemplo, dando la cara”, dijo.

Cuando se le preguntó si cree que Maduro no se juramentará el 10 de enero, respondió: “Las cartas están sobre la mesa y muchas cosas están por pasar. Habrá que hacer un esfuerzo para negociar cualquier salida, que nos permita a los venezolanos convivir y conseguir una solución”, concluyó.

