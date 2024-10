OPINIÓN ¿Obedecemos a Dios? (Parte I) #8Oct

- Publicidad -

«No todo el que me dice ‘Señor… Señor’ entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos» Mat. 7:21

Mahatma Gandhi comentó un día acerca del cristianismo: “No me gustan sus cristianos; sus cristianos son tan distintos de su Cristo”. Obviamente se refería al divorcio evidente entre lo que enseña DIOS en la Biblia y a la práctica que el cristiano no practica.

Les cuento. Un internauta mexicano, inquieto por lo que la Biblia enseña sobre de la obediencia me preguntó acerca de la razón por la cual nosotros guardamos el Sábado como día de reposo. La verdad le explique someramente algunas cosas y esto fue lo que me escribió. “Dios le bendiga, me agradó que me haya respondido, eso quiere decir que es una persona seria y que sí le intereso a alguien. Es posible que en este momento sea un poco necio y le pido me comprenda y tenga paciencia, pero quiero estar convencido de que verdaderamente el Sábado es de Dios, por que me han dicho que esa es una ley judía y a ellos les corresponde cumplirla, y a nosotros como gentiles no estamos bajo la ley judía sino la gracia”.

Respondí. ¡Hola amigo, la verdad no fastidias y es un placer contestarte, porque sabemos que tu inquietud no es normal. Y no es normal por cuanto es el poder del Espíritu Santo que te impele a conocer más de las verdades bíblicas que son el GPS que nos conecta con la Salvación. TODOS sabemos que la Salvación es por gracia, una dádiva divina, por cuanto Dios nos la regala con la muerte de Jesús en la cruz, pero debemos dar frutos de que la hemos aceptado. Si no damos esos frutos, no seremos merecedores de ella. Y los frutos se fundamentan en la obediencia a su palabra.¿ Es lógico no? .

Casi todas las iglesias cristianas creen que pueden interpretar la Biblia como les parece. No voy a hablar mal de ellas. Las respeto mucho, pero la realidad es que La Biblia se interpreta a sí misma. Si ESCUDRIÑÁSEMOS las ESCRITURAS, como DIOS manda, estudiando un texto en su debido contexto, CIERTAMENTE encontraríamos el TESORO ESCONDIDO . AMIGOS, cuando a conciencia se evade ésta recomendación divina utilizando textos sin su debido contexto, entonces establecen una doctrina que guía dicha iglesia y eso es un GRAN error por cuanto un texto sin su debido contexto se convierte en un pretexto. Y alguien dijo, que profesar seguir a Cristo sin OBEDIENCIA a su palabra, es una PERVERSIÓN del cristianismo. ¿Cómo les parece? Por ello, la preocupante afirmación que hizo GHANDI sobre Jesús y sus seguidores. SEGUIREMOS sobre el TEMA.

¡Hasta el próximo Artículo DIOS mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

