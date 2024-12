Informe de la ONU revela cifras alarmantes de pobreza y desnutrición en Venezuela #5Dic

- Publicidad -

Un estudio de las Naciones Unidas, realizado este 2024, ha desvelado la magnitud de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, revelando cifras alarmantes sobre los niveles de pobreza y desnutrición. Según el informe, 53% de la población venezolana vive en extrema pobreza, mientras que el 82% se encuentra en situación de pobreza.

La crisis económica venezolana ha tenido un impacto devastador en la vida de millones de personas, obligándolas a tomar decisiones extremas para sobrevivir. El estudio de la ONU revela que el 85% de los venezolanos utiliza sus ahorros para poder adquirir alimentos, y un 46% se ve obligado a consumir alimentos de baja calidad o en mal estado.

Manuel Shuterland, economista, asegura que sin los datos estadísticos que el Estado debe difundir en temas fundamentales resulta muy difícil darle mayor seguimiento a lo que realmente sucede en Venezuela y advierte que el nivel de pobreza extrema tan elevado es consecuencia de los bajos salarios que percibe la población venezolana.

Shuterland destaca la importancia de los datos estadísticos para comprender la profundidad de la crisis, sin embargo, lamenta que el gobierno venezolano haya dejado de publicar cifras oficiales sobre pobreza, inflación y otros indicadores económicos. Resultando en que esta falta de información, dificulta la evaluación de la situación y la implementación de políticas públicas efectivas.

Desde 2015, el gobierno venezolano dejó de dar a conocer cifras completas de pobreza, inflación, escasez, causas de muerte o contagios por enfermedades, entre otros indicadores, situación que no permite conocer con exactitud las condiciones de vida de la población.

¿Cuáles son las formas de investigar la situación?

el miembro del Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO-ALEM de Venezuela, explica que «la canasta alimentaria publicada por el Cendas asegura que un hogar de cuatro a cinco personas necesita alrededor de 540 dólares al mes para adquirir sus alimentos, esto quiere decir que un hogar con ingresos menores a 500 es un hogar considerado en pobreza extrema«.

Bajo este contexto, gran parte de la población venezolana entra dentro de los niveles bajos del estudio, ya que perciben un ingreso menor a 200 dólares mensuales. «Dado esas estimaciones, más de la mitad de la población pudiese ser parte de los hogares que están en pobreza extrema», detalla el investigador al ser consultado sobre los recientes datos de la ONU sobre la crisis en Venezuela.

Medidas de solución

Miguel Velarde, experto en economía venezolana, coincide en que la crisis humanitaria en Venezuela es el resultado de políticas económicas erróneas y de la falta de voluntad política para abordar los problemas fundamentales. «La situación es insostenible y requiere una solución urgente«, afirma Velarde.

Velarde acusa que «en Venezuela no se vive, se sobrevive. Cuando hay una crisis económica tan severa como la venezolana, eso no solo se refleja en el día a día y en el presente, sino también se refleja en el futuro. Los venezolanos ya no se alimentan, se llenan con lo que pueden»

El economista critica la implementación de bonos otorgados por el gobierno al considerar que este tipo de método es otra forma de controlar a las personas. «El bono no es autónomo, así como el Estado te lo da, te lo puede quitar», sentenció.

El experto destaca que la crisis no solo tiene un impacto en el presente, sino que también compromete el futuro del país. La desnutrición infantil, la falta de acceso a educación y salud, y la migración masiva son solo algunas de las consecuencias a largo plazo de esta crisis.

Caída desacelerada

Shuterland se apoya en diversas investigaciones publicadas para confirmar que en Venezuela hubo un momento en el que el porcentaje de pobreza fue del 85% a lo 90%, contexto en el que los venezolanos contemplaron el cierre de algunas empresas, mientras otras tenían baja producción.

Además de esto, menciona que esto dejó de empeorar desde 2022, para que en 2023 se diese el inicio a un pequeño crecimiento que cubrió también el primer semestre de 2024. «Ese crecimiento es demasiado pequeño, demasiado bajo, porque cuando una economía pierde el 70, 80 por ciento de su PIB, la tasa del crecimiento del 2,3, 4 por ciento es muy baja», aseguró. Esta desaceleración e incremento no se traducen en un «aumento del bienestar de la población«.

Datos de la ONU

Aldo Contreras, economista, resalta que «según las Naciones Unidas la pobreza extrema es considerada para personas que ganan menos de 1,25 dólares al día, eso quiere decir que estaríamos hablando de aproximadamente de 35 a 45 dólares al mes, dependiendo de la medición que usemos, y esto guarda mucha relación con el 53 % de la población vulnerable en Venezuela».

Contreras explica que el 47 % de la población que, según la ONU, no se considera en pobreza extrema generalmente recibe remesas, trabaja en el sector privado y tiene salarios por encima de los 300 dólares.

“Lo que se ha marcado considerablemente en Venezuela por primera vez es una brecha de desigualdad, y esa brecha de desigualdad tiene mucho que ver con quienes trabajan en la administración privada, son comerciantes, emprendedores y quienes trabajan en la administración pública, quienes debido a las erradas políticas monetarias y fiscales no tienen un ingreso importante», finaliza.

