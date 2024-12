PulsoEmpresarial Empire Keeway lanza el Team EK para unir a los fanáticos de las motos en Venezuela

- Publicidad -

EK, Empire Keeway, une a los fanáticos de las motos en Venezuela, y no importa si no tienen una: la pasión también es premiada. Está activo el Team EK, la iniciativa para que clientes fieles y nuevos disfruten la calidad de sus motos y demás productos, y obtengan beneficios como descuentos, rutas grupales, acceso a eventos, rifas, actividades de cultura motera y ¿por qué no? una nueva o la primera EK.

Para pertenecer al Team EK basta con ser mayor de 18 años de edad y acceder a empirekeeway.com desde cualquier dispositivo o escaneando el código QR de las imágenes promocionales. Estas acciones llevarán al home page y en el botón INGRESA AL TEAM EK aparecerá el formulario a llenar. La información de los usuarios será manejada de manera confidencial.

Sin importar si tienen moto, los usuarios pueden pertenecer al Team EK. Entre los beneficios de ser un integrante están visitas guiadas a la planta para ver el proceso de producción de La Moto que Mueve a Venezuela, precios especiales en servicios y productos (incluidos cauchos y lubricantes), participación en paseos, entradas a eventos, sorteo de premios y hasta de una motocicleta.

Todo miembro del Team EK tendrá también el privilegio de conocer antes que el público en general las novedades de la marca como nuevos modelos y otras sorpresas. EK, Empire Keeway, es la ensambladora más grande y antigua del país, con 22 años ininterrumpidos de operaciones bajo estándares de su casa matriz Keeway Motor Group y 140 concesionarios en todos los estados de Venezuela. En redes sociales, @empirekeeway Instagram y TikTok.

