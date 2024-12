VIDEO | Guillermo Bervins, ejemplo de inspiración: Médico con cuadriplejia especialista en Salud Pública #6Dic

- Publicidad -

Guillermo Bervins en el año 2.008 cursaba el quinto año de medicina cuando un suceso que marcó su vida, el cuál lo dejó en condición cuadripléjica, lo llevó a cuestionarse que iba a hacer y a que se dedicaría.

En el transcurrir de los años se planteó estudiar psicología, pero tras consultarle a su madre; ella le dijo: “¿Por qué no terminas de estudiar medicina?, te falta poco y después agregó una frase muy importante para mí, que fue de gran significado, me dijo: haz lo que amas”, reseñó @doctorbervins

Esto impulsó a Guillermo y lo hizo recordar muchas experiencias de su carrera que lo motivaron aún más. Fue allí cuando decidió retomar la carrera e introducir la solicitud en la universidad, donde evaluaron por un tiempo la posibilidad pero finalmente le permitieron continuar. “Con algunas dificultades pude entrar, pero dándole gracias a Dios por todas las oportunidades que me dio y todas las personas que pudieron ayudarme”.

De esta manera, Bervins logró culminar sus estudios y egresar, en julio del año 2.013, como Médico Cirujano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); casa de estudios donde también, este 6 de diciembre, recibió el título de Magíster en Salud Pública, tras culminar académicamente en el año 2.020.

Primer egresado con cuadriplejia como médico en Venezuela y Latinoamérica

“Cuando yo estaba egresando en el año 2013, fueron a entrevistarme, precisamente, de El Impulso y yo recuerdo que les pregunté: ¿por qué me quieren entrevistar? y me dicen: tú eres el primer caso de una persona cuadripléjica graduada de médico en Venezuela”, reseñó Bervins.

El galeno explicó además que, luego de varios años otro medio de comunicación le contactó para una entrevista, ya que tras una investigación, determinaron que incluso es el primer caso en Latinoamérica.

“Yo no lo sabía, ni al momento de ingresar ni al momento de egresar, sino que lo supe luego y quizás de haberlo sabido me hubiese dado un poco más de miedo porque no era que no tuviese miedo, pero sí, resultó ser que el primer caso en el continente de una persona egresada de médico en condición de cuadriplejia”.

La medicina y la docencia

El profesional de la medicina, desde antes de graduarse, se ha dedicado a la docencia en el “aprendizaje basado en proceso, en biología celular y molecular” a través de una organización a la cuál dirige, extendiendo las formaciones a varios países de Latinoamérica y fuera el continente.

Inspiración

Guillermo Bervins es ejemplo de inspiración; historias de superación como la de él, cargada de perseverancia, fe y amor, demuestran que no hay limitaciones a la hora de lograr los sueños.

Para finalizar la conversación, luego de su acto como magister, reflexionó: “A las personas que se encuentran con dificultades, algunas son más visibles que otras, la mía es bastante visible; no la puedo esconder, pero eso no quiere decir que digamos sean algunas menores o mayores, todos tenemos dificultades y siempre el llamado es a centrarse en el amor y que centrado en el amor podemos siempre seguir un paso adelante a pesar de las dificultades”.

El médico Guillermo Bervins junto a su familia, el 6 de diciembre, luego de egresar como especialista en Salud Pública en la UCLA

