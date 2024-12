Preso político en Venezuela se despide de su familia y de su hijo por su deseo de quitarse la vida #6Dic

- Publicidad -

La situación penitenciaria en Venezuela, se torna más compleja con una nueva carta de un preso político que amenaza con quitarse la vida. Carlos Eduardo Valecillo Ramírez, detenido tras las protestas poselectorales, ha enviado una carta a su familia en la que expresa su deseo de morir ante las condiciones inhumanas a las que está sometido en la prisión de Tocorón.

En su misiva, Valecillo Ramírez se despide de sus seres queridos y expresa su angustia por no poder estar junto a su hijo. “Me despido de toda mi familia, los amo y desde el cielo los cuidaré. De nada me sirve estar vivo sino puedo disfrutar de mi hijo y mis seres queridos”, escribió el joven detenido en la prisión de Tocorón a sus familiares.

Ante esta grave situación, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que liberen de manera inmediata a Valecillo Ramírez y a todos los ciudadanos detenidos arbitrariamente tras las protestas. La ONG ha denunciado la injusticia de su detención y ha calificado como “terrorismo de Estado” la situación que viven los presos políticos en Venezuela.

“Es injusto lo que están viviendo él y su familia. Carlos es inocente, no es terrorista. Basta de represión y terrorismo de Estado”, expresó la ONG en un comunicado.

Este caso se suma a otros similares denunciados en las últimas semanas, como el de la adolescente Mariana González, quien también manifestó su intención de suicidarse y posteriormente fue excarcelada por razones de salud.

La situación de los presos políticos en Venezuela ha generado una gran preocupación a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de diversos países han condenado las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos.

Declaraciones de María Corina Machado

Luego de hacerse público el contenido de la carta escrita por Ramírez, la líder opositora María Corina Machado exigió su liberación, citando parcialmente la misiva, Machado declaró “Madre bendición lo siento mucho por hacerte pasar por toda esta situación….te escribo estas cortas letras para pedirte que cuides mucho de mi hijo….de nada me vale estar vivo si no puedo disfrutar de él”.

Denunció los maltratos que ha recibido Valecillo tras ser «secuestrado en Antímano, el 29 de julio, cuando llevaba en su taxi a una vecina a comprar medicinas».

«Lo tienen preso en Tocorón y lo han amenazado y golpeado. Requiere traslado de urgencia a un centro de salud, pues tiene abscesos en el rostro que le han causado deformaciones y fiebre.» declaró Machado.

