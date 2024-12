VIDEO | Usuarios de Corpoelec en Barquisimeto enfrentan caos por doble facturación y aumento erróneo de tarifas #16Dic

- Publicidad -

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) está generando preocupación entre los usuarios debido a un problema recurrente de doble facturación en el sistema de pagos del servicio eléctrico. Varios clientes han denunciado que, al ingresar al portal para realizar su pago, se les presentan dos cuentas pendientes, lo que ha causado confusión y desconfianza entre los afectados.

Usuarios denuncian el inconveniente

Sori Freitez, una de las afectadas, expresó su frustración tras visitar la sede de Corpoelec en Barquisimeto. “Tengo dos cuentas: una de Corpoelec y otra de Borrón y Cuenta Nueva. Me aparecen deudas en ambas y no sé cuál debo cancelar. A pesar de que ya pagué la cuenta de Borrón y Cuenta Nueva, la cuenta de Corpoelec sigue apareciendo y nadie me da una respuesta clara”, explicó la usuaria. Además, destacó el incremento en las tarifas y sugirió que el sistema no está realizando una medición adecuada, sino que clasifica las tarifas por tipo de vivienda, lo que genera más incertidumbre.

Rafael Lucena, otro usuario, relató que recibió una llamada informándole de un pago vencido, pero al acceder a su cuenta en línea, descubrió que el sistema le había asignado un contrato erróneo que no le correspondía. “Me aparece un contrato de alto consumo que no es mío, y aunque ya pagué por uno, el sistema sigue mostrándome el recibo del contrato erróneo”, comentó Lucena, quien teme que el dinero que ya pagó no haya sido registrado correctamente.

Por su parte, Nora Morán compartió su experiencia similar. Tras haber realizado su trámite en el plan Borrón y Cuenta Nueva, ahora se le presenta un contrato adicional con una dirección desconocida, lo que le ha impedido cancelar su factura en los últimos meses. “Me llega un aviso de suspensión de servicio, aunque estoy al día con mis pagos, pero hasta que no me resuelvan, no voy a pagar más”, dijo Morán.

Explicación desde Corpoelec

Tras varios intentos por obtener una declaración oficial de los directivos de Corpoelec en el estado Lara, un cajero, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que el problema radica en la duplicación de cuentas. Según el cajero, las cuentas que comienzan con el código K-47 son generadas por el sistema para aquellos usuarios que no se habían registrado previamente. Esto se debe al proceso automático del Plan Borrón y Cuenta Nueva. Cuando el sistema detecta a un usuario sin registro, crea una cuenta duplicada que debe ser eliminada manualmente.

El cajero aclaró que, si los usuarios ya estaban registrados y se les ha duplicado su cuenta, deben acudir a las oficinas de Corpoelec para solicitar la eliminación de la cuenta errónea, lo que evitará el pago de montos indebidos.

Además, en relación al aumento de tarifas, se explicó que no se trataba de un aumento generalizado, sino de un error en la asignación de tarifas. Corpoelec tiene tres niveles de tarifas, y algunos usuarios fueron asignados incorrectamente a una tarifa más alta. Aquellos afectados deben presentar una foto del medidor para que el ajuste sea realizado.

Recomendaciones para los usuarios

Corpoelec ha emitido una serie de recomendaciones para los usuarios que se encuentren en la misma situación:

Verifique si su cuenta ha sido duplicada con el código K-47 y si ya estaba registrada previamente. En caso de duplicación, solicite la eliminación de la cuenta errónea en las oficinas de Corpoelec. Si ya ha realizado un pago en una de las cuentas duplicadas, asegúrese de no pagar en ambas. Solo debe pagar en la cuenta válida. Si observa un aumento en su tarifa, solicite la revisión de su medidor para confirmar si fue asignada incorrectamente.

Información oficial en las oficinas de Corpoelec Lara

En las afueras de la sede de Corpoelec en Barquisimeto, ubicada en la avenida Vargas con carrera 24, se ha colocado un aviso informativo en el que se detalla que las cuentas con el código K-47 corresponden a registros realizados durante el Plan Borrón y Cuenta Nueva para usuarios no registrados. El mensaje solicita a quienes ya se encuentren registrados y observen una duplicación de sus cuentas que acudan a las oficinas para solicitar la eliminación de la cuenta errónea.

Este incidente ha generado un malestar significativo entre los usuarios, quienes esperan que Corpoelec tome las medidas necesarias para resolver el problema y evitar futuras confusiones.

