Zelensky dispuesto a negociar territorio con Rusia para llegar a un acuerdo de paz #11Feb

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, declaró este martes que está preparado para negociar con Moscú y que consideraría un intercambio territorial como parte de un posible acuerdo que ponga fin al conflicto armado. Además, advirtió que Europa, por sí sola, no podrá sostener a Ucrania si Estados Unidos decide retirar su apoyo financiero y militar.

En una entrevista con el periódico británico The Guardian, Zelensky aseguró que si el Presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado su intención de mediar en la guerra, logra llevar a las partes a la mesa de negociación, Kyiv estaría dispuesto a ceder el territorio que ha mantenido en la región rusa de Kursk desde el inicio de una ofensiva sorpresa hace seis meses.

«Intercambiaremos un territorio por otro«, afirmó, aunque aún no ha determinado qué zona ocupada por Rusia exigirá Ucrania a cambio. «No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay prioridad«, añadió.

La importancia del apoyo estadounidense

El mandatario ucraniano subrayó que las garantías de seguridad sin el respaldo de EE.UU. no son suficientes para garantizar la estabilidad de su país. «Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses y yo siempre digo que no. Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales«, enfatizó.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que tiene la intención de poner fin a la guerra en Ucrania rápidamente. Sin embargo, analistas y escépticos temen que una mediación liderada por su administración implique concesiones significativas a Rusia y la aceptación de las exigencias del presidente Vladímir Putin.

Estrategia para mantener el apoyo

Para asegurar la continuidad del respaldo estadounidense, Zelensky sugirió que intentará atraer a Trump mediante incentivos económicos, incluyendo contratos de reconstrucción y concesiones de inversión en Ucrania para empresas estadounidenses. «Aquellos que nos están ayudando a proteger a Ucrania tendrán la posibilidad de renovarlo con sus empresas, en conjunto con compañías ucranianas. Estamos listos para hablar de todas estas cosas en detalle», afirmó.

En este contexto, el expresidente Trump expresó en una entrevista con Fox News su interés en obtener acceso prioritario a los minerales de «tierras raras» en Ucrania, que posee las mayores reservas de uranio y titanio en Europa. En respuesta, Zelensky destacó la importancia de impedir que estos recursos caigan en manos rusas y sean compartidos con aliados como Corea del Norte, China o Irán. «No estamos hablando sólo de seguridad, sino también de dinero. Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos… Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias», explicó.

Expectativa por una reunión con Trump

Consultado sobre una posible reunión con el líder republicano, Zelensky afirmó que aún no hay una fecha concreta, pero que los equipos de ambos gobiernos trabajan para coordinarla. Estas declaraciones llegan días antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que inicia este viernes y donde se espera que Zelensky se reúna con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, conocido por su postura crítica hacia la asistencia militar a Ucrania.

El director de la Conferencia, Christoph Heusgen, señaló que la situación en Ucrania será uno de los temas centrales del evento y destacó la importancia de un plan de paz que incluya garantías de seguridad efectivas. «Mientras Putin no reconozca el Gobierno de Zelensky, consideramos que no hay base para el diálogo», afirmó Heusgen, recordando que acuerdos previos como los de Minsk o el Memorando de Bucarest fueron incumplidos por el Kremlin.

En un contexto de alta tensión geopolítica, la comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos de Ucrania y la posible reconfiguración del apoyo occidental a la guerra. La incertidumbre sobre el futuro de la asistencia de EE.UU. y las estrategias de negociación podrían marcar un punto de inflexión en el conflicto con Rusia.

