Machado: El culpable de que se reimpongan las sanciones es Nicolás Maduro #7Mar

La líder opositora, María Corina Machado, responsabilizó este jueves a Nicolás Maduro por la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela.

“Se lo dijeron, firmó un acuerdo y se le quitaron las cosas (sanciones) y qué hizo, incumplió lo que firmó, ¿Quién es el culpable de que se reponga la sanción? ¿Quién es el culpable? Es Nicolás Maduro y la gente lo sabe”, declaró Machado en una entrevista.

“Obviamente, no nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados esperando a ver qué pasa (…) el mundo tiene que remangarse las mangas, echarle pichón juntos, porque tenemos una oportunidad extraordinaria por delante, dura, durísima, no es fácil lo que estamos enfrentando y no están atacando, nos están descalificando”, puntualizó.

Cabe resaltar que la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó de «cobarde»a María Corina Machado, responsabilizando de apoyar las sanciones.

Rodríguez denunció que las sanciones contra la petrolera estadounidense fueron solicitadas por «el extremismo venezolano» y acusó a Machado de apoyar medidas que perjudican a la economía nacional. «¿Quién lo pidió? Una oposición decadente, apátrida y antinacionalista.

