Presidente de Ecuador a Maduro: Es una falta de empatía que rechace a su propia gente #10Mar

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa criticó el domingo a Nicolás Maduro, luego de que este asegurara que la decisión del gobierno de Estados Unidos de ponerle fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela, afectaría los vuelos de deportaciones de migrantes venezolanos.

“Es una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente. Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron”, reprochó Noboa a Maduro en su cuenta de X, antes Twitter.

Maduro declaró que el retiro de la licencia de Estados Unidos a Chevron para la exportación de petróleo venezolano afectó vuelos de deportación que intensificó el gobierno de Trump desde si investidura el 20 de enero.

“Con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes”, afirmó Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la licencia que desde 2022 permitía a Chevron Corp. operar en Venezuela estará vigente hasta el 3 de abril.

Noboa afirmó que ante el posible impacto que tendría la decisión de Maduro de no recibir a los migrantes venezolanos deportados, Ecuador no aceptará a migrantes expulsados de otras naciones, aunque aseguró que sí abre las puertas a los deportados de su país, porque “aquí —señaló— no abandonamos a nuestra gente”.

Maduro ha dicho públicamente que los vuelos para recibir a sus migrantes deportados se han visto “afectados”. A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que tras la revocación de la licencia de operación para Chevron tomarían esta medida como represalia. Es de miserables… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 9, 2025

