Oswaldo Guillén quiere regresar a dirigir en la LVBP

En su primera temporada como mánager en Venezuela Oswaldo Guillén logró llevar al equipo de sus amores los Tiburones de La Guaira hasta las semifinales, en las que el equipo ha estado a un paso de quedar eliminado pero ha sabido sortear los contratiempos.

Guillén comenta que dirigir en Venezuela es más difícil que hacerlo en los Estados Unidos, porque en la pelota criolla cambian los jugadores de un día para otro, lo que hace más arduo el trabajo como mánager para saber qué hacer.

“Mira aquí es más complicado, tienes un equipo nuevo todas las semanas, un cuarto bate que no conoces, peloteros diferentes, lanzadores que no conoces, es muy difícil acostumbrarse a un equipo porque cambia semana a semana”, comenta el ganador de una serie mundial.

Guillén dio explicaciones que en la pelota criolla, los jugadores del patio son los que te ayudan a clasificar, ahora con tantas restricciones no vienen a jugar pero es algo que escapa de las manos de los dirigentes.

“No importan los importados que traigas, los venezolanos son los que te van a meter en la pelea. Pero antes te jugaban los cuatro meses; ahora tienen que irse. No los critico, pero es así”.

La vida dentro del béisbol es viajar, entrenar, jugar, día tras día, todos los días, semana tras semana, algo agotador, pero que para Guillén es algo divertido.

“Me he gozado los viajes, los hoteles y las ciudades, estoy ciento por ciento satisfecho. Sabía, al venir, que iba a ser difícil, porque no conocía a los peloteros. Pero es que todavía no los conozco; todas las semanas me traen a alguien nuevo”, dijo el piloto de Tiburones. “Quiero regresar para otra temproada”.