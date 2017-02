FOTO: Trump junto a Lilian Tintori pide liberación “inmediata” de Leopoldo López

El Presidente de Estado Unidos, Donald Trump pidió este miércoles la liberación inmediata del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López detenido en Ramo Verde. La esposa del líder opositor, Lilian Tintori sostuvo un encuentro con el senador republicano Marco Rubio.

“Venezuela debería permitir a Leopoldo López, un preso político y esposo de Lilian Tintori (reunida con Marco Rubio) salir de prisión inmediatamente”, publicó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.

El mensaje fue publicado junto a una fotografía en la que se deja ver a la activista de los Derechos Humanos junto al titular de la Casa Blanca y al senador republicano.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017