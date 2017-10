FOTOS: 545 familias incomunicadas desde junio en la Urb. Río Lama

Los habitantes de la urbanización Río Lama no cuentan con el servicio de telefonía ni de internet de la empresa nacional Cantv desde junio de este año, cuando sufrieron el corte de fibra óptica y la sustracción del cableado de la telefonía, en medio de las protestas antigubernamentales.

La primera falla dejó inoperativa la central telefónica de la urbanización, que permite el contacto directo desde vigilancia con cada uno de los apartamentos, y posteriormente, toda la urbanización sufrió el corte del servicio.

Son 545 familias afectadas en este recinto, quienes recogieron firmas en dos oportunidades (junio y agosto) e hicieron las denuncias en la sede de Cantv ubicada en la avenida Lara.

Sólo en una ocasión los técnicos de la empresa se acercaron a inspeccionar la magnitud del daño, pero repusieron el servicio únicamente para la zona de El Ujano. El resto de las urbanizaciones afectadas: Villas del Este, La Floresta, Plaza Caribe, La Segoviana, Ciudad Roca y La Arboleda, continúan sin la red desde entonces.

Los vecinos padecen las consecuencias de no contar con la telefonía, vital para garantizar la seguridad en el lugar. En vigilancia, las medidas de prevención han sido burladas reiteradamente por antisociales que ingresan a la urbanización para cometer sus fechorías.

-Nosotros recibíamos a los visitantes y marcábamos la extensión del apartamento, sólo si el propietario estaba, los dejábamos pasar, pero ahora no podemos hacerlo así y se nos dificulta saber quién entra, dice una trabajadora de vigilancia.

Luego del corte, han usado las áreas comunes para dejar carros robados “enfriándose”, cobrar extorsiones, consumir estupefacientes y otras acciones vandálicas.

Cantv sigue facturando

Yoneida Pérez, presidenta de la junta administradora de las áreas comunes dijo que los reclamos no han sido atendidos y lo peor de todo es que la empresa sigue facturando por el servicio.

-Recibimos la notificación de la factura y uno está en la obligación de pagarlo porque si no, nos retiran la línea y se la asignan a otra persona, comentó Pérez.

Varios vecinos que se negaban a pagar por el servicio que no estaban disfrutando, recibieron el aviso de suspensión de la línea.

-Es una injusticia que cobren por algo que no estamos disfrutando. Aquí viven personas muy mayores que no saben usar un celular y sus hijos trabajan todo el día, no pueden comunicarse con ellos, ¿y si se presenta una emergencia?, se pregunta Pérez.

Limpieza

Los vecinos de la urbanización realizaron este martes una limpieza de las áreas cercanas a los puntos de electricidad, sin embargo, encontraron cables de alta tensión caídos, que representan un peligro para los habitantes.

Solicitaron a Corpoelec enviar una cuadrilla para cortar las ramas que afectan el tendido eléctrico y retirar la maleza que afecta estos puntos, pues sólo especialistas pueden hacerlo.