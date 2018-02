FOTOS: En Lara, 220 pacientes renales sin máquinas para dializarse

Los pacientes renales, trasplantados y oncológicos se concentraron nuevamente en la plaza Los Ilustres, en la avenida Vargas, para manifestar que las autoridades regionales solo colocan “pañitos de agua tibia” a la crisis que los agobia.

Daniel Colmenárez, paciente renal y presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal, recordó que desde hace seis meses la realidad de los pacientes renales y trasplantados es sumamente grave.

“En primer lugar no hay medicamentos para los trasplantados, como Rapamune, Prednisona y MyFortic, los cuales se requieren para que el organismo no rechace el nuevo riñón. Desde hace seis meses el Seguro Social, instancia que los suministra, no tiene tales insumos”.

Máquinas dañadas

Por otro lado están los pacientes dializados, que también sufren serios inconvenientes para obtener su tratamiento.

Destacó que si bien han llegado los dializadores requeridos, los mismos aparecen cada dos días.

“Ahora el problema es que hay más de 35 máquinas de diálisis dañadas ante la escasez de repuestos, es decir, hay al menos 220 pacientes renales sin máquinas para dializarse. En el Seguro Social Pastor Oropeza existen al menos nueve máquinas fuera de servicio por falta de repuestos”.

Colmenárez indicó que ante ese escenario la propuesta es restarle una diálisis semanal al paciente.

“Esta situación merma nuestra calidad de vida por lo que proponemos que las instituciones gubernamentales abran un turno nocturno que permita dializarse a los 220 pacientes que quedaron sin silla”.

Llamó a que la doctora Linda Amaro, directora de Salud; Carmen Meléndez, gobernadora de Lara y Luis Jonás Reyes, alcalde de Iribarren, brinden una solución concreta al problema.

Aseguró que seguirán en la calle luchando por sus medicamentos y tratamientos.

¿Cuántos son?

Es de mencionar que en el estado Lara hay más de 1.350 pacientes renales y 130 trasplantados. En el país hay más de 30 mil pacientes que se dializan, 3.500 trasplantados y apenas 129 unidades de diálisis en Venezuela. En su mayoría, las máquinas de esas unidades presentan problemas por mantenimiento y escasez de repuestos.

En el estado Lara hay siete unidades de diálisis, dos públicas y cinco privadas, las cuales le prestan su servicio al IVSS.

“Pareciera que el Gobierno ha condenado a muerte a los pacientes renales, trasplantados y en diálisis. Las respuestas no son satisfactorias ni garantizan calidad de vida”.

El clamor de los oncológicos

Víctor Martínez, paciente oncológico, expresó que “vive con la cruz a cuestas”.

Denuncia que no hay insumos para la aplicación de las quimioterapias.

“Nos hacemos el tratamiento porque hacemos milagros para comprar los medicamentos en Colombia”.

Agregó que a escala nacional no hay equipos para las radiaciones lineales.

“En Barquisimeto, el tomógrafo de cobalto y los dos últimos que compró la administración regional pasada nunca funcionaron, ambos colapsaron por negligencia”.

Mientras que en el sector privado y en toda la región Centroccidental, los únicos tomógrafos que funcionan son los de dos clínicas privadas, donde una radioterapia cuesta más 20 millones de bolívares.

Puntualizó que para los pacientes oncológicos no ha habido respuestas por parte de las autoridades regionales.

“No nos han ofrecido las quimioterapias y mucho menos que le harán mantenimiento a los equipos”.

Finalmente pidió que se abra el canal humanitario en beneficio de los pacientes crónicos.