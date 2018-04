José Manuel Olivares denuncia muerte de niños por desnutrición en Vargas

Mediante un comunicado de prensa, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, José Manuel Olivares, denunció que dos pacientes del Centro de Atención Psicosocial El Niño y El Mar, de Catia La Mar, antiguo Hospital de Niños Excepcionales, fallecieron por desnutrición y falta de medicamentos.

“Siguen las muertes de pacientes en el antiguo hospital de Niños Excepcionales de Vargas. Este martes fueron 2 que perdieron la vida, por desnutrición, uno de ellos un joven de 30 años que pesaba menos de 20 kilogramos y, en lo que va de este mes, otros 7 pacientes han muerto, en ese centro asistencial también sumido en la crisis humanitaria existente en el país”, aseguró el también galeno.

El parlamentario expresó que es urgente que sea aprobado el Canal Humanitario, debido a que los pacientes de los centros de salud, mueren no sólo por falta de medicamentos e insumos, sino por no tener nada que comer.

“Ante las muertes de los pacientes del Centro El Niño y El Mar sus trabajadores realizaron una protesta, este miércoles, a las afueras del hospital y denunciaron que no tienen medicamentos e insumos para atender a los jóvenes con necesidades especiales, debido a que padecen de Autismo, Síndrome de Down y otras enfermedades congénitas. Esos jóvenes merecen una atención médica de calidad y no morir en la plenitud de su vida”, expresó Olivares.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social del parlamento, señaló que esta situación debe parar y el Gobierno Nacional tiene que asumir la responsabilidad de enlutar a las familias venezolanas, cuando la solución está en sus manos.