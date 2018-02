Maduro: Llueva, truene o relampaguee llegaré a la Cumbre de las Américas

El presidente de la República Nicolás Maduro, afirmó este jueves en rueda de prensa con medios de comunicación internacionales que “llueva , truene o relampaguee” se presentará en la Cumbre de las Américas a celebrarse los días 13 y 14 de abril en Lima, Perú.

“Me tienen miedo no me quieren ver en Lima , me van a ver porque llueva , truene o relampaguee por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de Venezuela” precisó Maduro.

“Si ustedes quieren hablar de Venezuela hablemos de Venezuela yo le digo al presidente de Argentina Mauricio Macri no me tenga miedo, convoque como presidente de UNASUR a una cumbre y yo voy y nos vemos las caras y voy a defender la verdad de Venezuela” agregó.

Sobre las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril señaló que para superar la “guerra económica” es necesario ganar estos comicios.

“El tema de los precios nos afecta a todos, hay instrumentos y armas para controlarlos, para salir de esta etapa de la guerra económica contra los precios tenemos que ir a las elecciones y ganarlas” puntualizó Maduro.

“Salimos de las elecciones victoriosos y yo garantizo el equilibrio y estabilidad de los precios para tener una nueva economía” aseveró.

“En Colombia se ha desarrollado una campaña xenofóbica anti venezolana”

Maduro hizo referencia a casos de xenofobia contra venezolanos en algunos países de la región y expresó este jueves que “he dado orientaciones de prestar apoyo especial a los venezolanos en el exterior.”

“Saben que hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países, esta situación afecta a sectores de la población, hay grupos de venezolanos que se han visto tentados a salir del país, es su derecho tienen la libertad, el numero es muchísimo menor a las cifras que tratan de posicionar algunos presidentes del llamado grupo de lima, que tratan de presentar que hay un éxodo grandísimo.. por favor, cuando sabemos que es Colombia quien tiene mayor éxodo 10 millones de colombianos fuera del país, en Venezuela hay más de 5 millones y medio de colombianos” expresó.

“Nosotros recibimos refugiados permanentes” añadió.