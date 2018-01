Marco Rubio: Acuerdos del diálogo podrían ser eliminados por la ANC

El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al proceso de diálogo que retomarán la oposición y el gobierno venezolano este jueves en Santo Domingo, República Dominicana.

Destacó que cualquier acuerdo hecho en el proceso puede ser eliminado por la asamblea nacional constituyente (ANC).

Aseguró que el Ejecutivo tiende a atraer a la oposición a las negociaciones sin lograr acuerdos. Sostuvo que en estos procesos se han llegado a concesiones que suelen ser superficiales.

Por otra parte, Rubio aseguró que la única forma de que el gobierno estadounidense levante las sanciones impuestas sobre Venezuela es la realización de elecciones libres y justas.

The only way U.S. sanctions on corrupt & illegitimate regime would be lifted is if free & fair elections are held in #Venezuela. 5/5

— Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018