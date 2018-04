Migración Colombia: El ELN está reclutando venezolanos

El director regional occidente de Migración Colombia, Darío Daza, afirmó que el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) está reclutando venezolanos en las fronteras.

Explicó los retos que tiene la región en materia de atención a los venezolanos que actualmente residen o están de paso por Colombia.

¿Cuál es el panorama de la migración venezolana en Cali?

Al igual que en el contexto nacional, ha sido una migración creciente que se ha visto acentuada en los años 2016, 2017 y en lo que va del 2018. De acuerdo con el registro oficial que tenemos en nuestros sistemas y entendiendo que existe un subregistro, podemos decir que en el 2017 ingresaron 14.133 venezolanos con intención de hospedaje en Cali, mientras que en el 2016 fueron 8334. Esto representó un crecimiento del 75 % entre un año y otro. Por su parte, en el primer trimestre del 2018, tenemos en nuestra base de datos un total de 4258 registros de venezolanos con intención de hospedaje en la ciudad. Esto quiere decir que la tasa migratoria continúa en aumento.

¿Cómo está Cali frente a otras regiones de Colombia respecto al ingreso de venezolanos?

Cali es un lugar donde algunos venezolanos optan por entrar de manera definitiva y otros transitoriamente, con el propósito de llegar hasta otros países del sur del continente como Ecuador, Perú o Chile. Hasta el momento esta no es una de las principales ciudades donde se está radicando esta población. Existen otras zonas del país, especialmente las de las fronteras, con más afluencia de la migración venezolana. Por ejemplo, la costa Atlántica, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá y Antioquia.

¿A qué otras ciudades del Valle del Cauca está llegando esta población?

Después de Cali, Palmira, Jamundí, Tuluá, Yumbo y Cartago son los municipios donde se asienta el resto de los inmigrantes.

¿Qué tan complicado ha sido controlar el ingreso de venezolanos en Colombia y en el Valle del Cauca?

Hemos evidenciado que existe un descenso vertiginoso de los venezolanos que actualmente ingresan al Valle por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con intención de hospedaje. A pesar que entre el 2016 y 2017 los vuelos que llegaron procedentes del vecino país aumentaron en un 10%, en el 2018 han declinado de manera considerable debido a que no hay vuelos directos desde y hacia Venezuela. Por ahora, son los puestos terrestres que tenemos en las fronteras los que nos permiten tener principalmente una percepción de ubicación de esta población al interior del país.

¿Qué tiene que hacer un venezolano para trabajar legalmente en Colombia?

Antes que nada, tener una visa de trabajo. Sin embargo, la situación ha llevado a que el Gobierno haya expedido el Permiso Especial de Permanencia, PEP; ya se han expedido 10.464 permisos. En resumen, lo que se busca con el PEP es combatir la informalidad. Si no lo hacemos, a ese venezolano se le van a cerrar muchas posibilidades de trabajar de manera legal y, por ende, puede volverse un ciudadano problema en nuestra sociedad. Es allí donde fácilmente puede llegar a delinquir o ser víctima de organizaciones delincuenciales. Ya está pasando con el ELN, este grupo armado está ofreciendo un sueldo y reclutando venezolanos en las fronteras.

¿Qué características tiene la población venezolana que está solicitando los PEP en Cali?

De 10.664 permisos especiales de permanencia que se han tramitado hasta el momento, alrededor de 7500 de estos los han solicitado personas jóvenes entre los 18 y 39 años de edad, que están en su máxima etapa productiva laboral. Estamos recibiendo una población que tiene una formación académica muy alta. Esto implica una responsabilidad muy grande para el Valle del Cauca, y en medio de la misma crisis, hay que mencionar el aporte que esta migración le puede traer al crecimiento de la región.

¿Por cuánto tiempo se otorga el Permiso Especial de Permanencia, PEP?

Tiene una vigencia de dos años, que puede ser interrumpida por la autoridad migratoria cuando considere que el ciudadano venezolano ha hecho mal uso del permiso o ha incumplido las normatividades vigentes dentro del territorio colombiano.

¿Qué tan atractiva es Cali para trabajar?

Cali es la principal ciudad referente del suroccidente colombiano y es un lugar con un dinamismo y desarrollo económico, que está dentro de los primeros del país. También es una zona de paso para dos grandes fronteras: el puente internacional de Rumichaca, en Nariño, y la otra es el Puesto de Control Migratorio Marítimo de Buenaventura, que es el principal puerto comercial del Pacífico colombiano. En este municipio se han tramitado hasta la fecha 116 permisos especiales de permanencia. Esto quiere decir que sí hay un interés de la población venezolana por radicarse allá.

¿Cuántos ciudadanos venezolanos han sido deportados en los últimos años de Cali?

En el 2015 se deportó 1 venezolano, 13 en el 2016 y 28 en el 2017. En este trimestre del año van 2.

¿Por qué motivos?

El fenómeno del éxodo de venezolanos a nuestro país ha tenido varios momentos. Un momento inicial en el que se actuó bajo las políticas de la entidad de Migración Colombia, en el cual hubo varias deportaciones entre 2014 y 2016, entendiendo esta medida como la sanción menos grave que se aplica a los ciudadanos venezolanos que hayan entrado irregularmente en Colombia, o que, habiendo entrado de manera regular, se les haya vencido su permiso de estadía en el país. Por su parte la expulsión, que es una sanción más gravosa, se aplica a los extranjeros que son reincidentes en conductas no apropiadas o que no acaten las deportaciones.

¿Qué ha pasado con los venezolanos capturados en Cali por ejercer la prostitución?

Nosotros, como un organismo civil de seguridad del Estado, no capturamos extranjeros por ejercer la prostitución, además de que esta actividad no es considerada un delito en Colombia. Lo que hacemos es un requerimiento de carácter administrativo, para analizar individualmente la situación de cada uno de ellos y, si aperturamos un proceso de carácter sancionatorio, no es por el ejercicio mismo de la prostitución sino por las condiciones migratorias, es decir, porque se encuentren de manera irregular en el país.

¿Cuántas empresas han sancionado en Cali por contratar ilegalmente venezolanos?

Ninguna. Sin embargo, en el momento hay dos investigaciones aperturadas. Los inmigrantes han sido muy juiciosos en acogerse al PEP y los empresarios se han enrolado en el Sistema de Registro de Extranjeros. Si un empleador le paga a un venezolano un salario mínimo con todas sus prestaciones, esta persona podría ayudar en gran manera a su familia en el vecino país y mejorar considerablemente sus condiciones de vida. No obstante, hemos conocido casos en los que se les paga menos de $350.000.

¿Cómo realizan el control de venezolanos que están trabajando de manera legal en Cali?

Lo primero es el control migratorio que se ejerce en diferentes puestos del país. En el Valle este se lleva a cabo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y en el puesto marítimo de Buenaventura. Lo que hacemos es registrarlos en nuestros sistemas para alimentar una base de datos, se les abre su hoja de vida y se les lleva un récord migratorio de cuántas veces han entrado y salido del país, qué sanciones se les han aplicado, entre otros aspectos. El tercer proceso es el de verificación, que se trata de comprobar las condiciones en las que los extranjeros están en nuestro país.

¿Cuántos venezolanos han sido capturados en Cali y bajo qué delitos?

Los registros penales son competencia de la Fiscalía. Pero sí vale la pena aclarar que cuando un ciudadano extranjero condenado a prisión en nuestro territorio recobra su libertad, debe ser expulsado del territorio nacional.

¿Y qué pasa con los que han cometido algún delito y no van a la cárcel?

Si nosotros tenemos conocimiento de que un venezolano ha cometido un ilícito, debemos coordinar con la Fiscalía o un juez de conocimiento si verdaderamente este ciudadano está inmerso en un proceso penal sin detención carcelaria. A estas autoridades se les debe consultar si lo requieren dentro del país para su judicialización. En el caso de que no lo necesiten, estamos en la facultad de deportarlo o expulsarlo de Colombia.

¿Cuál es el propósito del censo de venezolanos?

Nosotros no hacemos parte de los organismos que lo están haciendo. No obstante, el propósito final del censo es el de determinar cuántas personas se encuentran dentro del territorio nacional de manera regular o irregular, en qué condiciones están, qué intención tienen de quedarse y qué necesidades están afrontando. Solo levantando ese subregistro el Gobierno Nacional podrá diseñar políticas públicas de atención a esa población durante el tiempo que va a estar en Colombia. Los venezolanos no deben tener temor de participar en el proceso de registro.