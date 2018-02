En riesgo miles de venezolanos por no poder hacerse diálisis

Unas 17.000 personas están en riesgo de morir en Venezuela por falta de material para diálisis, uno de muchos insumos médicos escasos por la crisis económica, denunciaron este jueves pacientes y una ONG.

Decenas de afectados protestaron en las ciudades de Maracaibo (noroeste) y Barquisimeto (oeste) para exigir al gobierno que importe rápidamente lo necesario para sus tratamientos.

“Son casi 17.000 personas que están en riesgo. Se agotaron los filtros que hacen la función del riñón en las diálisis. Si no se atienden de inmediato, fallecen”, advirtió a la AFP Francisco Valencia, director de la ONG Codevida, que defiende el derecho a la salud.

Según Valencia, un hombre murió este jueves en el estado Barinas (oeste) al no poder dializarse.

“Temo por mi vida. No recibo una buena diálisis desde el sábado. El martes solo me dializaron dos horas, que no es suficiente, y no sé cuándo puedan atenderme de nuevo porque no hay material”, relató a la AFP Carmen Padilla, de 44 años, quien espera un trasplante de riñón.

Padilla protestó en Barquisimeto. “Estoy cargada de líquido y hoy apenas nos dijeron que va a llegar material para 100 dializadores en el estado, cuando somos más de 1.300 pacientes”, declaró telefónicamente.

Según el diario El Nacional, 32 de los 129 centros de hemodiálisis del país están fuera de servicio por falta de inventario.

La escasez de medicinas en Venezuela para enfermedades de alto costo, como el cáncer, llega a 95%, mientras las esenciales, como hipertensivos, es de 85%, de acuerdo con la Federación Farmacéutica.

En tanto, el desabastecimiento de insumos médicos alcanza 85%, según varias ONG.

“No tienen filtros y nos piden que los llevemos nosotros, pero no hay. Debo dializarme tres veces por semana y en esta solo fui ayer”, dijo a la AFP Caracas Anyeli Palma, de 32 años.

Llorando, Palma aseguró que ya tiene problemas para dormir y respirar, porque acumula líquidos en los pulmones: “Tengo miedo. Y si seguimos así, lo que podría pasar es que haya muchas muertes”.

El presidente Nicolás Maduro aprobó el martes un presupuesto de 12,3 millones de euros para adquirir “medicamentos hemoderivados, insumos para bancos de sangre, catéteres y reactivos para las máquinas de diálisis”.

Maduro denunció que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó detener barcos que se dirigían a Venezuela con medicinas para la diálisis.

Valencia celebró el anuncio del mandatario, pero teme que los fármacos e insumos no lleguen a tiempo.