Todd Robinson no fue recibido en la Cancillería este miércoles

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, no fue atendido este miércoles en la Cancillería hasta donde se trasladó para pedir información sobre la situación en la que se encuentra el mormón estadounidense, Joshua Holt, luego de los hechos ocurridos en la sede del Sebin, en El Helicoide.

“Básicamente no pudimos hablar con nadie, no querían hablar con nosotros y nos dijeron que no tenían información sobre lo que estaba pasando en El Helicoide”, además agregó que su gobierno seguirá exigiendo la libertad de Holt y de los demás presos políticos.

Destacó que han tratado todo el día de comunicarse con el jefe de Estado Nicolás Maduro sobre lo acontecido pero no recibieron ninguna respuesta, “Ellos siempre nos dicen a nosotros que quieren dialogar, negociar y hablar de temas importantes pero cuando hay un tema importante no hay nadie que nos pueda atender”, dijo.

Robinson en entrevista a Unión Radio recordó al presidente Maduro que tiene toda la responsabilidad de mantener la seguridad y salud de los presos.

Además agregó que la oficina del vicepresidente Tareck El Aissami le comunicaron que tenían que enviar una carta para pedir toda la información pertinente. También considera que, “el gobierno puede y debe liberar a Holt bajo razones humanitarias, ellos tienen la habilidad de liberarlo hoy (miércoles) mismo”