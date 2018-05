VIDEO Frente Amplio: “Hoy hubo una farsa de un dictador” #20May #Votaciones2018

El Frente Amplio Venezuela Libre ofreció este domingo al cierre de las mesas de votación un mensaje a los venezolanos, asegurando que el proceso celebrado fue una “farsa” montada por el Gobierno nacional.

“Hoy hubo una farsa de un dictador que quiere mantenerse en la Presidencia de la República sin contar con el apoyo popular. Hoy el primer derrotado fue Nicolás Maduro”, dijo Juan Pablo Guanipa, en nombre del Frente Amplio.

Agregó que este domingo “no hubo un proceso en Venezuela, no hubo un proceso electoral”.

Instó a los venezolanos a retomar la unión de todos y afirmó que lo ocurrido hoy se “lo que ha hecho hoy maduro no resuelve la crisis profundiza la situación económica del país, seguiremos con la dificultades que tenemos y seguirán muriendo niños porque no tienen medicinas”.

Guanipa aseguró que “Nicolás Maduro no interpretó el anhelo del pueblo y quiso llevar al país a una farsa, y Venezuela le dijo: No. No aceptamos esa posición ni esa actitud. Venezuela hizo un proceso de desobediencia masiva”.

El Frente opositor además desestimó los resultados que en las próximas horas ofrecerá la Rectora Principal del CNE, Tibisay Lucena y agregó que los números que manejan alcanzan al menos el 30% de participación ciudadana en el proceso, promovido desde el Poder Electoral.

El movimiento opositor anunció que será este lunes cuando informe al país la nueva estrategia a seguir tras los comicios presidenciales.