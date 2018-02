RevistaGala Si te vas de viaje: ¡No lo hagas!

Nuestras acciones, por lo general, se basan en la forma que vemos la vida, pero también, la cultura, tradiciones y costumbres con las que crecemos tienen un papel fundamental, en Venezuela, por ejemplo, comemos el arroz con tenedor o cuchara, pues para nosotros es la forma correcta de hacerlo, sin embargo, en la India se come con la mano como expresión de su amor por la comida.

Como esas, existen millones de costumbres en cada país del mundo que identifican a sus pobladores, tal vez, por la globalización hemos adoptado algunas de otros lugares, pero eso no quiere decir que dejemos de ser propios de nuestra tierra. En esta ocasión, compartiremos con ustedes algunas de esas cosas que hacen distintivas a las personas en otros países, para que la próxima vez que viajen, sepan lo que no deben hacer…

Singapur

Aunque en la plaza de tu ciudad sueles hacerlo, en este país podrías ganarte una multa si te ven alimentando a los pájaros en la calle, así como también, si escupes en la vía pública, comes chicle o tiras algún papelito al piso, no importa que tan pequeño sea… ¡Respeta las normas si viajas a Singapur!

Francia

“¿Cuánto ganas de sueldo?” Es una pregunta que puede ocasionar bastante incomodidad en conversaciones grupales, al contrario de lo que sucede en muchos países, donde se ve como una pregunta de “cultura general”, para los franceses es bastante incomoda y se considera, incluso, un tabú. Además de esto, no confíes en tu inglés, por mucho que lo hables, a ellos no les interesa escuchar otro idioma que no sea el propio…

India

Olvida los besos en el cachete, los apretones de manos o los abrazos de oso, no importa que tan amigos sean, aquí no está bien visto. Por besar a alguien en espacios públicos, te podrían llevar detenido, en la cultura de este país, el contacto físico entre una mujer y hombre ante los ojos de los ciudadanos está prohibido.

Nueva Zelanda

Si no quieres ver a alguien ofendido, olvídate de bromear sobre la reina o el rugby, estos tópicos son temas realmente serios para los neozelandeses, pero si esto no es suficiente, entonces tienes que saber, que mientras conduces debes hacer de cuenta que la corneta del carro no existe, pues tocarla, es un insulto para quien se encuentra delante de ti.

Kenia

¡La puntualidad no es el fuerte de los kenianos! En este país de África, nada sucede en el tiempo previsto, es decir, si te citaron a las 7:00 p. m. en algún lugar; péinate, relájate, tomate un trago de agua y sal de la casa media hora después, ¡lo más probable es que, después de todo, igualmente llegues temprano!

Noruega

Si eres de los que acude, cada domingo, religiosamente a misa, este no es un país apropiado para ti. Hablar sobre “ir a la iglesia” con un noruego, puede ser tomado como una ironía, a pesar de que casi el 77% de la población pertenece a la Iglesia evangélica luterana, muchas de estas personas no son miembros practicantes. En este país, el trato suele ser un poco informal y no llaman a nadie por su apellido…

Turquía

¡Si te da gripe, será mejor que permanezcas en casa! Sacudirse la nariz en público es un acto de muy mala educación, al igual que tocarse los dientes, bajo ninguna circunstancia lo hagas y más si ese espacio en el que estás, es un restaurante. No obstante, si como dicen las abuelas: “te gusta empinar el codo” y luego no puedes controlarte, es mejor que no viajes a Turquía, embriagarse es una gran vergüenza para las personas de este país.

Alemania

Por nada del mundo, se te ocurra, ni siquiera en juego, realizar el saludo nazi, este acto es un delito y podrían arrestarte por ello. Por otro lado, pareciera que el frio les ha congelado un poco el corazón a los alemanes, pues, no les agrada que sean muy afectuosos para acercarse a ellos, necesitan su tiempo para acostumbrarse a alguien nuevo y porúltimo, no felicites a nadie por adelantado, según su cultura, “la persona que sea felicitada antes de su cumpleaños podría fallecer”, ¡es algo de mala suerte!

Italia

Sabemos que para los italianos, e incluso para muchos de nosotros, la pasta es ¡lo máximo! Cuando de comida se habla; la diferencia radica en lo que nosotros le añadimos para acompañarla… sí, la salsa de tomate y/o la mayonesa. Para los italianos, es una burla comer pasta con salsa de tomate y mayonesa, en su mundo, es inexistente y podrán burlarse de ti por siempre, si admites que le añades eso a tu platillo.

China

Mientras que en muchas partes del mundo, obsequiar un reloj es sinónimo de aprecio y significa un gesto costoso, para los chinos este regalo está asociado con la muerte… Es un tabú en la cultura de este país, ya que sugiere que el tiempo del destinatario se está acabando o se asocia con la despedida de los difuntos en el funeral. ¡Olvídalo!