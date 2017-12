Escasez de gas genera protestas en el estado Trujillo

Usuarios de la red social Twitter registraron durante la mañana de este miércoles que en diversos sectores del estado Trujillo se han efectuado protestas debido a la falta de gas domestico.

Según indica el Diario de los Andes a través de un tuit, sectores como la Morita, se encuentran en huelga puesto que aseguran tener más de 4 meses sin el servicio. De igual manera señaló que habitantes de la zona mantienen trancadas las vías de entrada y salida a la capital del estado andino.

A esta situación se suma la escasez de combustible, la cual ha generado largas filas de vehículos para abastecerse del preciado líquido. Usuarios de las redes sociales aseguran que el estado se encuentra en “colapso” debido a los protestantes que exigen una solución a la situación.

#ATENCION Nuestro Estado #Trujillo al igual que casi todos los estados en estos momentos COLAPSADO, no hay gasolina, no hay gasoil, no hay comida, no hay medicinas, no hay seguridad, los servicios básicos NO FUNCIONAN.

— ResorteraValera® (@ProtestaValera) December 19, 2017