FOTO: Otra vez cerraron vía a Río Claro pidiendo agua y pasajes justos

“O me resigno a viajar a Barquisimeto bien de madrugada o me mudo de Río Claro porque esto no se puede aguantar más”.

La expresión corresponde a una de las personas que la mañana de este viernes permanecía en el sector Bello Monte, de la carretera Barquisimeto-Río Claro que, una vez más, fue cerrada por representantes de la comunidad pidiendo les solucionen el problema de la falta de agua por tuberías.

Ana y Sofía, dos de las vecinas, dijeron que, injustificadamente, últimamente no les llega el vital líquido como les prometieron cuando realizaron una anterior protesta.

Explicaron que anteriormente recibían agua cuatro veces por semana; luego lo redujeron sólo martes y viernes, “pero ahora no nos llega ningún día y no podemos aguantar más”.

En Bello Monte y sectores cercanos viven cerca de mil familias que están padeciendo el problema.

Otro de los participantes en la protesta dijo que, al parecer, el encargado de abrir la “flauta” o llave, es presionado por alguien para favorecer a determinadas personas, entre ellas un general dueño de una granja, quien, presuntamente, utiliza el agua destinado a la comunidad para regar una siembra de aguacates.

También existirían no menos de 20 tomas clandestinas a través de las cuales algunos granjeros “se roban” el agua que la comunidad necesita para tomar o limpiar.

Al lugar se presentaron dos ingenieros quienes tomaron en cuenta algunas sugerencias y lograron que llegara un camión cisterna con el fin de paliar en algo la escasez.

Perro en Bello Monte también protestaron por lo que consideran una estafa de la que estarían siendo víctimas por parte de dueños de busetas y buses que cubren la ruta Barquisimeto-Río Claro.

Segundo Pernía, uno de los afectados, denunció que algunos choferes o colectores les cobran hasta 12 mil bolívares por llevarlos hasta el caserío.

También pidieron la entrega de los tickets que por 500 mil bolívares les prometieron si votaban el domingo por Luis Jonás Reyes.

Mientras eso ocurría en Bello Monte, en la entrada a Río Claro, un numeroso grupo de mujeres y hombres también impedía la entrada y salida de vehículos.

“Esa gente pone los precios que les da la gana y la Amtt no hacer nada para impedirles su abuso que afecta a quienes tenemos que bajar diariamente a Barquisimeto”, señaló uno de los vecinos.

En ambos lugares la manifestación se prolongó hasta cerca del mediodía, dejando la amenaza de que podrían repetirla antes de que concluya el año.

Por otra parte, en Yogore, la manifestación fue para pedir que las unidades de Transbarca de El Tocuyo lleguen hasta el caserío.

En las primeras horas de la tarde, también La Ribereña, fue cerrada al oeste, en el sector Santo Domingo, pidiendo suministro de gas y agua.

Fueron las primeras protestas públicas de la semana antes de la noche de Navidad que las familias esperan celebrar con todos los servicios públicos.