Guerra sobre el “Petro”: Reservas de petróleo no pueden darse como garantía

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) e integrante de la comisión de finanzas, José Guerra, reiteró que en la Criptomoneda creada por el gobierno llamada Petro “hay algo de inconstitucionalidad” ya que, a su juicio, no está establecido en la Constitución.

Guerra puntualizó que “las reservas están en el subsuelo y no se han explotado todavía, están exploradas, cuantificadas, mas no explotadas, extraídas(…) están certificadas, pero la Constitución establece en el artículo 12 que el petróleo o reservas petroleras son bienes de dominio público y son inalienables, no pueden darse como garantías”.

Aseguró que si el gobierno insiste en emitir el Petro respaldado en las reservas de Petróleo “debe cambiar la Constitución, porque como esta no se puede hacer”.