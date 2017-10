“Si no tenemos elecciones no se resolverá la crisis humanitaria ni tendremos liberación de presos políticos, ni respeto a la Constitución y a la separación de poderes”, es la premisa que utiliza el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, para asegurar que ante un eventual diálogo con el Gobierno de Maduro, la prioridad es la discusión del cronograma electoral.

Durante la gira que emprendió por la campaña electoral, aclaró que no existe negociación, a pesar de que el oficialismo intente hacerlo creer. Recordó que en las reuniones exploratorias se acordó que designarían seis países amigos, sin embargo, el Gobierno no escogió al tercer país que le correspondía. “No pasamos de allí porque el Gobierno nunca cumple nada. La última que querían era que fuésemos a República Dominicana para autorizar las sustituciones de candidatos, y cuando me lo plantearon dije que no porque eso está establecido en la ley. No fuimos”, detalló.

Considera que en caso de emprender un camino de diálogo, no puede llevarse “una lista de supermercado” porque el Ejecutivo se sirve de ellas para chantajear y no resolver las prioridades de la gente. En ese sentido, lo ideal es discutir el calendario electoral que permitirá superar la situación actual.

“Tú les pides que te liberen tres o cinco presos, te liberan cinco y te agarran veinte y siempre te tienen chantajeado con los presos. Entonces, por doloroso que sea, tienes que sacar ese tema de la lista. Ni crisis humanitaria ni presos políticos porque por ahí te van a chantajear para no resolver nada. Digan lo que digan. Así me masacren”, sentenció el ex presidente del Poder Legislativo.

Desvirtuó que quienes sean escogidos como autoridades regionales deban rendirle cuentas a la Asamblea Nacional Constituyente, porque el acatamiento es a los organismos que establecen la Constitución.