Monseñor Mariano José Parra: Hambre causó naufragio en Curazao

Da dolor que la desesperación por falta de alimentos y medicinas esté haciendo que la gente se lance en frágiles embarcaciones hacia el mar, desafiando inimaginables peligros y hasta exponiéndose a perder la vida como ha ocurrido en las costas de Curazao, donde fueron rescatados los cadáveres de dos hombres y dos mujeres, de un grupo no determinado de personas que partieron de La Vela de Coro.

Al hacer su declaración para EL IMPULSO monseñor Mariano José Parra Sandoval, arzobispo de Coro, manifestó que hasta ahora se desconoce la magnitud de esta tragedia, ya que se tiene conocimiento de que fueron recogidos cuatro cadáveres por las autoridades de Curazao, pero existe una versión no confirmada de que son 19 o 20 las personas que abordaron la embarcación, que al parecer se partió y produjo el naufragio.

El prelado, quien se encuentra en Caracas asistiendo a la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmó que el hambre se ha apoderado de la gente de escasos recursos de Coro y, en general, de todo el estado Falcón.

Por todas partes, expuso, se ve a la gente buscando en los pipotes y bolsas de basura, algo de alimento, aunque descompuesto, para comer.

Los niños en situación de calle cada vez son más numerosos y todos lo que andan es pidiendo aunque sea un pedazo de pan.

Con el cierre de comunicaciones decretado por el Gobierno con Aruba, Bonaire y Curazao, el problema de la falta de alimentos se agrava todavía más en Falcón, porque muchos de los alimentos nos llegaban de esas islas.

A esa dificultad se agrega que lo poquito que hay para comer está muy caro y, en consecuencia, se hace imposible que la gente pobre lo pueda comprar.

Eso se ve en Coro más que en las poblaciones pequeñas, donde es muy baja la densidad demográfica y todavía hay algunos cultivos. Pero los pueblos que están a la orilla de carretera, se la pasan casi todos los días protestando porque no tienen suministro de gas, ni de agua.

La falta del preciado líquido es el principal problema que tiene la población falconiana y repercute no solamente en la ciudad sino en los pueblos más pequeños.

Las medicinas han escaseado por completo y los enfermos se están muriendo porque no pueden recibir sus tratamientos, expresó monseñor Parra Sandoval.

Nos preocupa que los funcionarios que deben resolver estos problemas sean tan insensibles, tan duros de comprensión hacia el prójimo y quieran hacer ver, a través de sus declaraciones, que todo marcha bien y que no existen carencias, descalificando a quienes las denuncian, como si así pudieran zafarse de sus responsabilidades.

Conviene señalar igualmente que las interrupciones del servicio eléctrico son constantes y duraderas. Duran horas y hasta varios días. En la zona donde se encuentra la residencia arzobispal estuvimos una semana sin energía eléctrica y, por supuesto, los pocos alimentos que había se dañaron.

Coro vive una penosa situación en todas partes. No sólo hay un hacinamiento en la cárcel, sino que en los calabozos de la Policía están muriéndose de hambre los detenidos porque no reciben comida. Apenas algunos bocados pueden ser suministrados por la Arquidiócesis.

De igual forma, se padece en los hospitales, ya que los enfermos no sólo sufren por falta de medicinas, sino que tampoco tienen alimentos.

Y es desesperante ver a los ancianos pasando necesidades. En el ancianato de la Arquidiócesis, Casa de Abrigo Padre Pío, que está en la carretera saliendo hacia la Sierra de Coro, nos las vemos verde, porque tenemos dificultades para conseguir la comida que se necesita.

Es por eso que apoyamos la petición de que se abra el canal humanitario porque la gente hasta está desafiando la muerte al buscar su nueva vida en el Caribe.