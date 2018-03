FOTOS Daniela Alvarado es la nueva imagen de los trajes de baño de Mariangel Ruiz

Daniela Alvarado a parte de pertenecer a una familia de talante actoral también es una de las artistas venezolanas más hermosas. Muchos problemas ha tenido en las redes sociales con los “haters” que critican su sobrepeso, sin embargo a la gran mayoría de seguidores que tiene en redes sociales no le importan esos kilitos demás que sin duda alguna se le ven muy bien

Y para muestra un botón lo que se vio a través de la campaña que preparo la animadora Mariangel Ruiz para su marca de traje de baños en donde la imagen es nada más y nada menos que Daniela Alvarado.

A través de su cuenta en Instagram, Daniela Alvarado, exhibió una de las fotos utilizada por la marca de trajes de baño en la que agradeció a su amiga Mariangel Ruiz el hacerla ver y sentir tan bonita.

Alvarado comentó como surgió esta nueva faceta de modelo. Y es que Mariangel Ruiz la llamo para que fuera parte de la campaña. Daniela Alvarado le dijo que ella no era modelo y que ella no estaba “flaquita” como para esas fotos a lo que Mariangel le dijo que eso era precisamente lo que buscaba. “Las modelos no siempre son delgaditas, sino con curvas”, fue al parecer la frase que le dijo Mariangel que la hizo aceptar la propuesta.