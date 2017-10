Productor de Hollywood Harvey Weinstein acusado de violación

La actriz italiana Asia Argento y otras dos mujeres acusan al productor de Hollywood Harvey Weinstein de haberlas violado, informó este martes la revista The New Yorker.

De acuerdo con la publicación, las acusaciones de estas mujeres contra Weinstein incluyen sexo oral no deseado y sexo oral y completo por la fuerza.

El productor niega las acusaciones, según un comunicado de su portavoz, Sallie Hofmeister, que circula entre la prensa estadounidense.

Las acusaciones aparecen como una dañina escalada en el escándalo que envuelve al productor ganador del Óscar, cuando las numerosas denuncias que condujeron a su despido de The Weinstein Company, se habían limitado hasta ahora al acoso.

El cronista de The New Yorker Ronan Farrow dedicó 10 meses a entrevistar a 13 mujeres que dijeron haber sido acosadas o agredidas por Weinstein.

Argento, la hija de 42 años del director de películas de terror Dario Argento, dijo que Weinstein la forzó a tener sexo oral hace 20 años.

Declaró a la revista que había mantenido su silencio hasta ahora por temor a que Weinstein la “aplastara”, y agregó: “Sé que ha aplastado a mucha gente antes”.

Lucia Evans, un aspirante a actriz, dijo que conoció a Weinstein en la oficina de Miramax en Nueva York en 2004 y que la forzó a mantener sexo oral con él.

“Intenté irme, pero tal vez no lo hice con la suficiente fuerza. No quise patearlo ni emprender un combate”.

Otra mujer, que pidió por temor no revelar su nombre, dijo a The New Yorker que Weinstein la citó en un hotel para una reunión.

Dijo que sintió “horror, incredulidad y vergüenza” y que pensó en acudir a la policía, pero a la postre pensó que sería un caso de su palabra contra la de él, que le preocupó que él contaría con un poderoso equipo legal de defensa, y que ella tenía mucho que perder.