Yubín Coronel iniciará el año con dos temas alentadores

El cantante del género pop rock con 14 años de carrera, inicia el año promocionando sus nuevos temas dedicados a los venezolanos con el propósito de motivarlos en medio de la dificultad.

No te rindas, es uno de los temas que escribió, y asegura que lo hizo tomando en cuenta la crisis venezolana, con el objetivo de llevar un mensaje alentador a todas las personas, de modo, que no abandonen sus proyectos, sino que tengan en cuenta que los sueños son realizables cuando se lucha por ellos, y aunque ahora la situación no sea la mejor y a pesar de las dificultades las familias sí se pueden mantener unidas.

Yubín Coronel añade que “aunque el país tenga necesidades y exista tanto estrés y angustia, no hay que rendirse, mas hay que luchar con todas las fuerzas mientras se encuentra la salida y solución a este problema que ahora enfrentamos todos como venezolanos”.

El segundo tema se titula Ni loco que fuera yo, el tema es más autobiográfico, ya que cuenta una escena de su vida que muy pocos conocen. Asegura que en su letra exalta el nombre de Dios, dando gloria y honra por no abandonarlo y dejarlo retroceder al camino oscuro, sin gozo ni amor en el que estuvo gran parte de su vida.

Por otro lado, agradece a su amigo personal Luis Motta, quien es un talentoso profesor de música de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA egresado del Conservatorio de Caracas, y de quien ha recibido tanta ayuda y apoyo en estos tiempos.

Coronel añade, que de igual forma se encuentra agradecido con los músicos que han estado presentes desde sus inicios en el año 2004 hasta ahora en el 2018.

Tras mencionar sus dos temas promocionales, hace hincapié en su fe en Dios, relatando que su visita a El IMPULSO no es casualidad, sino que todo es propósito del Señor, dado que, mientras alguien necesite de una palabra, allí enviará Dios a uno de sus soldados para que sirvan de consuelo y restauración a uno de sus hijos desviados del camino angosto.

Posterior a eso, muestra su preocupación por todas las personas que ahora no se encuentran sirviendo a Dios, asegurando que en estos tiempos difíciles es cuando todos deberían aferrarse a la fe cristiana y servir de corazón al Dios vivo.

Así mismo explicó, que una vez que en sus manos estén, como lo dice su palabra “Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” versículo Juan 11:25.

“Sé que el pronóstico de este año es más fuerte que el anterior, pero mi agenda de presentación se moverá al ritmo que Dios quiera, soy de los que cree que es en los momentos de mayor dificultad es donde veremos a Dios actuar como nunca y allí reconoceremos que es Él y no nosotros que hará posible lo imposible, y es por eso que creo y tengo fe que el 2018 será un buen año” relato Coronel.

El cantante cristiano aconseja a todos los venezolanos a buscar de Dios y que no es porque él quiera sino que cada uno pruebe su vida en Él, para que pueda comprobar por él mismo, la paz y que de la mano de Dios todo saldrá bien y tendrá solución pronto, si tienen fe.

“Les invito a que pongan una fecha a su nuevo comienzo, decidan asistir a una célula o a la iglesia cristiana y verán cómo la carga será menos pesada; sin Dios nada, con Dios todo. Dios los bendiga”, expreso Yubín Coronel.

