Alfredo Amézaga se despide del béisbol invernal

Alfredo Amézaga no sabe exactamente qué le espera tras la Serie del Caribe 2018. El veterano de 40 años de edad luce listo para el retiro, con reflexiones sobre una carrera que lo ha llevado al equipo campeón de los Angelinos del 2002, ocho años más de Grandes Ligas y varias vueltas por la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.

“Para mí significa mucho terminar aquí, representando a México en una Serie del Caribe”, dijo Amézaga en la quinta fecha de este Clásico Caribeño, la última para un equipo de los Tomateros de Culiacán que quedó eliminado tras perder sus primeros tres choques del torneo y terminar con marca de 1-3.

“Fello”, también conocido como “Amazing Amézaga” durante su estadía con los Marlins, siempre fue conocido por su versatilidad en las Mayores al jugar cada posición menos pitcher y receptor. Pero en tiempos recientes, puso un toque bien especial a su carrera en la Liga del Pacífico, conectando el batazo decisivo en extrainnings para que los Tomateros derrotaran a los Mayos de Navojoa en el Juego 7 de la gran final y se coronaran campeones.Yo nunca lo voy a olvidar”, dijo Amézaga sobre su rodado productor en el duodécimo inning frente a Mayos el 28 de enero.

“Estoy tratando de asimilar (la situación), como que no me cae el 20 ahorita, como que ya no voy a jugar béisbol, entonces no quiero siquiera pensar en eso para no ponerme triste”.

Amézaga, quien jugó con Toros de Tijuana (y brevemente con Tigres de Quintana Roo) en el verano del 2017, menciona el momento en que fue subido de Triple-A Salt Lake al equipo grande de los Angelinos en el 2002 al hablar de lo que más puede perdurar en su mente.

“Cuando me llamaron para Grandes Ligas, es uno de los recuerdos más bonitos que voy a llevar conmigo toda mi vida, porque es el sueño dorado de cada pelotero”, expresó.Si bien la Serie del Caribe 2018 fue el final de la carrera de Amézaga como jugador activo, el oriundo de Ciudad Obregón asegura que se le seguirá viendo en los predios beisboleros, de una manera u otra.

“Me estoy retirando, pero no de la vida, sino que no más del béisbol”, dijo Fello, quien finalizó su participación en Jalisco 2018 bateando de 5-1, con un triple y dos empujadas. “Creo que me van a seguir viendo, ya sea de directivo o algo, pero estar envueltos en el béisbol vamos a estar. Así vamos a estar, con los aficionados mexicanos, ya sea afuera o dentro del terreno, aunque no tenga uniforme”.