Franklin Gutiérrez contento con los Dodgers

El jardinero caraqueño Franklin Gutiérrez regresa al equipo que lo firmó como profesional en las Grandes Ligas, Dodgers de Los Ángeles, aunque el venezolano debutó en el 2005 con los Indios de Cleveland.

“Comencé acá. Me han canjeado dos veces, he estado aquí por un tiempo y ahora vuelvo”, explicó el jugador a MLB.com. El guardabosque llegó a la tropa indígena en 2004 cuando fue canjeado por Milton Bradley.

El criollo ganó el premio al Guante de Oro en el 2010 cuando era parte de los Marineros de Seattle, club en el que estuvo hasta el año anterior.

Gutiérrez tendrá que fajarse para quedarse con un cupo en el outfielder o en su defecto estar como cuarto o quinto jardinero. El venezolano pactó por 2.6 millones de dólares para estar con la divisa de la Liga Nacional. Debido a las múltiples lesiones que ha experimentado en su carrera, el pelotero se refirió sobre como cuida su cuerpo para mantenerse activo. “Evidentemente, no soy el mismo que era a los 20 años. Ahora hago todavía mi trabajo pero debo ser cuidadoso con mi cuerpo. Comienzo a hacer mucha preparación antes de jugar, muchos estiramientos. Cuando eres joven, comes lo que quieras y te sientes bien”, explicó el paleador derecho.

“Esto te afecta después en la vida. Incluso hay que dormirse temprano, descansar, eso es importante. Cuando empiezas, piensas que puedes jugar por 20 años. Pero es asombroso estar aquí después de más de 10 años”.

Un año fuera

En 2014, el toletero nacional se perdió toda la zafra al sufrir un síndrome de intestino irritable. “Tenía que cuidar mi cuerpo. Hace tres años, estaba a punto de retirarme porque no podía hacer nada. Al comienzo, esto fue doloroso para todo mi cuerpo. Me dolían las articulaciones, estaban rígidas. Me encontraba mal de verdad… Luego decidí dar tiempo para que las medicinas hicieran efecto en mi cuerpo”, manifestó el pelotero. “Por eso me tomé un año libre en 2014, y funcionó. Decidí seguir haciendo lo mío y prepararme mejor”. Principalmente, el venezolano podría tener más acción contra bateadores zurdos.

Cervelli recuperado

El receptor Francisco Cervelli presentó problemas con su pie derecho y ahora se encuentra en duda para jugar el Clásico Mundial de Béisbol con Italia.

El careta, ficha de los Piratas de Pittsburgh, tendrá que esperar hasta último momento sobre su asistencia a la competencia. Cervelli no estuvo en los entrenamientos de primavera debido a las molestias por lo que deberá cuidarse de cara a la competencia.

Con respecto a las ausencia en los entrenamientos, el criollo manifestó que “me dieron el día solamente porque es temprano en el campamento, no queremos hacer nada estúpido, dijo a MLB.com en una nota publicada por Ignacio Serrano. “Cuando eres receptor durante 15 años, muchas cosas como esta te van a pasar. Tienes que empezar a usar todas las herramientas disponibles. No hay nada de lo que tengamos ahora mismo de que preocuparnos”.