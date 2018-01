Luis Valbuena se integra a Cardenales

El grandeliga Luis Valbuena se incorporó este viernes a los Cardenales de Lara previo a la final ante los Caribes de Anzoátegui que dará comienzo este sábado desde las 6.00pm.

Valbuena se presentó en el entrenamiento y practicó con los larenses. El criollo, de 32 años, estuvo el año anterior en la parte final de la ronda regular. Aún no se sabe si el pelotero estará en el roster por lo que al culminar su entrenamiento explicó su satisfacción por la buena actuación de los larenses.

“Estoy contento por estar con los muchachos. Estoy aquí para apoyarlos porque no me iba perder la final. Con ganas de jugar y me pican los pies”, manifestó el bigleaguer de los Angelinos de Anaheim.

“Hemos hablado con respecto a mi situación al equipo. No voy a jugar, si llega a pasar algo entonces allí estaré para ayudar. No voy a quitarle un puesto a uno de los muchachos que se ha ganado con sacrificio su estadía en la final. No vengo a dañar al equipo y lo que vengo es a sumar”. Este sábado se sabrá si en definitiva ingresa al roster del equipo para la final.