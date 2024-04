VIDEO | Vecinos exigen soluciones eficaces tras dos accidentes en el Dren X de Fundalara en Barquisimeto #23Abr

- Publicidad -

Dos accidentes ocurridos en el mismo punto de la autopista Cimarrón Andresote con avenida Capanaparo, a la altura de El Cardenalito, en la entrada de Barquisimeto, han generado alarma entre los residentes de la zona y han puesto de manifiesto la falta de señalización y seguridad vial en el lugar.

El primer incidente se registró el pasado viernes 12 de abril, mientras que el segundo ocurrió el 18 de abril, este último con un desenlace fatal. La causa principal de ambos accidentes parece ser la falta de señalización, barandillas y la ausencia de una isla que dividía las vías.

Ante la situación, las autoridades han comenzado a tomar medidas para evitar futuros accidentes. Este jueves 23 de abril, trabajadores de la Gobernación iniciaron trabajos de prevención en la zona, colocando barreras de protección vehicular como medida provisional.

Vecinos exigen solución al Dren X de El Cardenalito

Sin embargo, los vecinos de la zona no están conformes con estas medidas y exigen soluciones permanentes. Héctor Mendoza, uno de los residentes, criticó la falta de mantenimiento y prevención por parte de las autoridades.

«Esto fue por la reparación de una cloaca que estaba aquí, luego dejaron todo así. Entonces se cayó parte del terreno o se deslizó el frenado que tienen ahí. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque como quitaron la isla que divide las vías, entonces el que va por un lado tiene miedo de chocar de frente con otro carro, se arrima a la derecha y el resultado es lo que ha pasado», explicó Mendoza.

Los residentes también expresaron su preocupación a través de las redes sociales. Rafael Antonio escribió en Instagram: «Eso es culpa del gobierno. Eso obligatoriamente deben colocarle señalización porque la ley se lo exige a la alcaldía, gobernación y a todo organismo o empresa privada».

Sonia Garrido comentó: «Ese sitio siempre ha sido peligroso, hace años murió un amigo allí. El gobierno debe buscarle una solución».

Por su parte, Pedro Escalona, otro residente del sector, agregó que «anteriormente se realizaron unos trabajos allí por parte la hidrológica y la Alcaldía, en esa oportunidad si existían las defensas metálicas así como una pequeña isla central para que los conductores que venían hacia la Rosaleda o Trinitarias desde la Av. Venezuela no siguieran derecho hacia la Av. capanaparo, antes era doble via y ahora solo funciona sentido norte sur (un solo sentido) pero luego de esos trabajos no colocaron de nuevo dicha isla así como las defensas metálicas debidamente pintadas y señalizadas. Ahora vemos las consecuencias».

Maisie Ramos, también residente del área, destacó que «es urgente la inspección y reparación de este DREN. Años atrás se hundió un sector del pavimento y el trabajo no fue culminado porque faltaron unas islas y las barras protectoras, adicionalmente esta zona es muy obscura por los racionamientos de luz de 5 horas diarias, el semáforo por ende no funciona y estas son las consecuencias».

Para finalizar las personas añadieron que la situación en el Dren X de Fundalara pone en relieve la necesidad de que las autoridades tomen medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona y evitar más accidentes que puedan tener consecuencias fatales.

