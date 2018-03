Rusia 2018 cada vez más cerca

Alemania buscará repetir el primer lugar obtenido en la edición anterior llevada a cabo en Brasil. Argentina, quien salió del país de la samba con un amargo segundo lugar, tiene entre sus pretensiones el volver a inscribir su nombre en la final del torneo y tener la oportunidad de revancha.

Por su parte “la canarinha” sufrió en el 2014 la peor derrota de su historia a manos de la selección teutona, quedando sin posibilidades de coronarse en casa. Ahora, cuatro años después a más de 9000 kilómetros de distancia de su hogar, y con una selección en pleno ascenso, también luce como una de las candidatas a llevarse el máximo honor.

La inclusión de la ayuda del arbitraje a través de video o VAR por sus siglas en inglés, para este mundial, era uno de los temas que más generó polémica y dudas a lo largo de todo este tiempo, pues ya se encuentra en funcionamiento en varias ligas de fútbol profesional y no se conocía si la FIFA lo habilitaría para la competición.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, despejó toda incertidumbre hace un par de días al dar el visto bueno para que sea usado en Rusia, por lo que este se convertirá en el primer Mundial de Fútbol que cuente con esta tecnología.

“El VAR tendrá un impacto positivo en el Mundial, sin duda alguna”, afirmó el dirigente en rueda de prensa.

“De los 1000 partidos en los que se ha utilizado, el nivel de las decisiones adoptadas llegó al 99% de acierto. Sin el VAR, hay un error grave en uno de cada tres partidos y, con el VAR, solo en uno de 19 partidos. Es casi perfecto, yo también tenía mis dudas pero ya no. La autoridad del árbitro no se cuestiona, pero un Mundial no se puede decidir por un error arbitral”, destacó Infantino.

Hasta ahora los preparativos para que se lleve a cabo el torneo marchan sin mayores inconvenientes, por lo que se prevé que al culminar esta, para algunos larga espera de los 100 días, Rusia ofrezca uno de los mundiales más memorables de la historia.

Ya en una oportunidad el propio mandamás de FIFA lo afirmaba, “Estoy convencido de que Rusia 2018 será la mejor Copa Mundial hasta la fecha”.