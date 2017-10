Venezuela empata sin goles ante Uruguay en San Cristobal

Faltó gol, pero Uruguay quedó este jueves a tiro de Rusia-2018 con un empate 0-0 ante Venezuela en la penúltima fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana.

La dupla Luis Suárez-Edinson Cavani fue controlada por la selección vinotinto, que volvió a contar con una sólida actuación del joven portero Wuilker Faríñez. Se trató de un partido denso, sin demasiadas ocasiones de peligro, aunque Cavani y Suárez rozaron el gol en los últimos minutos.

Uruguay alcanza 28 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la tabla, únicamente por debajo del clasificado Brasil, con 38. Venezuela es última con 9 unidades.

Ni venezolanos ni uruguayos pudieron generar un fútbol fluido en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal.

El equipo dirigido por Oscar Washington Tabárez trató de hacer daño con su poderío en el juego aéreo y, en el minuto 4, José María Giménez sacó un amenazante cabezazo que bloqueó Faríñez, ratificado a sus 19 años como el arquero revelación del camino hacia Rusia-2018.

Otro testarazo, en el 14, esta vez de Diego Godín, salió desviado.

Sin embargo, el conjunto que entrena Rafael Dudamel respondía con orden, neutralizando a Suárez y Cavani. Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez tampoco marcaba diferencias.

Venezuela, impecable defensivamente, encontraba problemas ofensivamente. Un par de tiros a media distancia de Josef Martínez, en el 33, y Sergio Córdova, en el 45, quedaron como sus únicos momentos altos en ataque en los primeros 45 minutos.

Mayor ritmo

El choque ganó ritmo en la reanudación, con un potente disparo de Tomás Rincón, en el 49, que desvió el cancerbero celeste, Fernando Muslera.

Cavani por fin apareció, abriéndose paso entre tres zagueros vinotinto tras recibir frente al área. Faríñez tapó el disparo cruzado del delantero del París Saint-Germain, enviando la esférica al tiro de esquina.

Animado el partido, Uruguay trató de dar mayor peso a su juego y Tabárez dio entrada a Rodrigo Betancur, promesa de la Juve.

Venezuela también se activó con la velocidad por las bandas de Jhon Murillo y Sergio Córdova, compañero de Faríñez en la selección vinotinto que consiguió el subcampeonato en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur-2017 y otra de las caras importantes en la renovación que busca Dudamel de cara a Catar-2022.

No llegaron los puntas Josef Martínez y Salomón Rondón a un par de centros lanzados desde los costados, que lograron desequilibrar a la firme defensa celeste, comandada como en habitual por Godín y Giménez.

Letargo y floja puntería

Pero no había precisión. El fútbol volvió a hacerse denso, con un Uruguay tranquilo, que sabía que el empate no era mal negocio después de todo, pues le pone a punto de sellar su cupo mundialista; y una Venezuela que tampoco veía con asco la división de puntos.

Dudamel sacó desde el banquillo a dos volantes con habilidad: Rómulo Otero (Atlético Mineiro, Brasil) y Yeferson Soteldo (Huachipato, Chile). No obstante, Venezuela seguía sin filo.

Uruguay tuvo dos buenas oportunidades sobre el final, cuando Cavani y Suárez lograron zafarse de las cuerdas con los que la defensa vinotinto los amarraba.

En el minuto 83, Cavani recibió un pase largo y encaró hacia el arco de Faríñez, pero no tuvo puntería. Esta vez, no, a pesar de su buen momento en Francia con el PSG, con ocho goles en ocho presentaciones.

En el 88 fue el turno de Luis Suárez, con un remate de cabeza al que también le faltó dirección.

El próximo martes, Uruguay enfrentará a Bolivia en Montevideo, mientras que Venezuela hará lo propio con Paraguay en Asunción.