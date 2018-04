Carlos Larrazábal: El modelo económico de este gobierno destruyó aceleradamente la producción

Tenemos un país colapsado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, aseguró el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, González, durante la conferencia de prensa organizada por la Federación, para que las regiones expusieran en forma directa la problemática en cada una de las entidades Federales.

– No hay un estado que esté funcionando, que tenga una actividad productiva, prospera, el modelo económico que ha implantado este gobierno ha ido destruyendo aceleradamente la producción en todos los sectores, por eso el interés de Fedecámaras de que los periodistas escucharan en forma directa, por cada una de las vocerías, de los representantes, de los que conocen y están viviendo las penurias de cada uno de los estados a nivel nacional, para que vean, conozcan y puedan transmitir el por qué del desabastecimiento, porque no se consiguen los productos, porque todos los productos están subiendo de costo, porque no es por causa del empresario-, aseguró el líder empresarial.

Advierte que así como lo han expresado todos los participantes, los empresarios están trabajando con las uñas, haciendo el mayor de los esfuerzos para poder producir.

-Pero es el modelo del Estado el que nos impide trabajar, es el modelo socialista del Siglo XXI que se nos ha impuesto y que ha destruido esa producción nacional, creo que el esfuerzo regional, el trabajo de las regiones que estamos viendo, va a continuar, nosotros desde Fedecámaras de todas las regiones seguiremos haciendo el mayor de los esfuerzos para seguir produciendo, para abastecer los mercados y seguiremos exigiéndole al Gobierno Nacional que tome los correctivos, que se corrijan las políticas económicas, que nos dejen trabajar, que es al final del día lo que exigimos los empresarios-, dijo Larrazábal González.