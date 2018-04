Consecomercio: Gobierno no puede seguir demorando los correctivos para enfrentar la crisis

Poner orden en el gasto fiscal, detener la emisión de dinero sin respaldo y desmontar el control de cambio, que al cabo de 15 años ha traído más problemas que beneficios, son algunas de las decisiones que se deben tomar para frenar la profunda crisis que en estos momentos, vive el país, aseguró la presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, en conferencia de prensa.

Estima que la hiperinflación, la perdida del poder adquisitivo del venezolano, son parte de las grandes tragedias que hemos vivido en los tiempos recientes, y hace que para nosotros en el comercio y los servicios, sea realmente complejo mantener nuestra oferta, y el posicionamiento en los mercados; sin embargo, seguimos insistiendo en la necesidad de que el gobierno nacional, establezca los correctivos necesarios en las políticas económicas que actualmente se manejan, para que estas distorsiones que están llevándonos a este grave problema de hiperinflación, se corrijan a la brevedad posible.

-Estas correcciones implican poner orden en el gasto fiscal, parar la emisión de dinero inorgánico y desmontar el control de cambios, que a lo largo de 15 años ha generado más problemas que beneficios. Hoy por hoy hemos llegado a la conclusión que Venezuela no puede seguir adelante con la forma como se ha venido manejando la economía, y mucho menos mantener esta programación que se ha planteado de una reconversión monetaria, que no ha contado con la publicidad necesaria para que el comerciante y los usuarios comprendan el nuevo proceso al cual nos vamos a enfrentar a partir del 4 de junio, hay poca información, no ha habido una campaña sistemática, no ha habido claridad en las normas, nuevamente el gobierno nos presenta un planteamiento en el cual no hay reglas del juego suficientemente claras ni difundidas, y esto entorpece el proceso que se pueda llevar de ahora en adelante y garantiza poco éxito a esta reconversión, que de paso no es la solución al problema de hiperinflación que estamos viviendo, porque no corrige ninguna de las distorsiones que se observan en el mercado-, aseguró.

Asegura que la crisis eléctrica, el déficit de efectivo, la hiperinflación y las demás distorsiones que se perciben en el mercado, hace que sea más complejo para el comerciante y los empresarios en general, poder mantener sus Santamarías abiertas, cuando además el único medio de pago que medianamente ha venido funcionando, ha sido el manejo a través de los puntos de venta y transferencias y ni siquiera estos mecanismos se pueden garantizar, ya que no se cuenta con electricidad y con las telecomunicaciones como para poder realizar las transacciones.

Revela que el problema del efectivo es dramático, señalando que antes se manejaba un volumen de dinero impreso de 15% y en estos momentos, apenas se cuenta con el 2% de dinero impreso, con la agravante que la inflación hace que este efectivo pierda cada día su valor, a lo que se suma el comercio ilegal que se está llevando en la frontera, donde convierten al efectivo en un producto de comercialización nacional, lo que distorsiona aún más el mercado.

Advierte que Consecomercio condena todos los esquemas de comercio que no estén dentro de los marcos legales, tampoco le dará respaldo a un comercio que este violentando lo que es el estamento legal; advirtiendo que lamentablemente los mercados negros y los mercados ilegales e informales, existen cuando hay controles y cuando existen tantos obstáculos en la economía, como para que el comercio formal, no se pueda llevar de manera correcta.

-La hiperinflación que hoy vive el país, es responsabilidad absoluta del Gobierno, así como la comercialización de efectivo y cualquier otra distorsión que vemos en el comercio nacional-, dijo Uzcátegui.

XLVIII Asamblea Anual

Por otra parte anunció que entre el 29 y 30 de mayo, se estará realizando en Caracas, la XLVIII Asamblea Anual de Consecomercio, en el proceso de buscar alternativas para salir de esta crisis que estamos viviendo.

Precisó que la Asamblea se dividirá en bloques: Venezuela ayer, hoy y siempre, donde se pondrá en evidencia que el país tiene capacidad de reinventarse y salir adelante; Inicio de un nuevo modelo de Ruedas de Negocios, conscientes de que Venezuela tiene que abrirse a un proceso donde se adelantará un acercamiento con las cámaras binacionales, para analizar la oferta de productos que pueda tener Venezuela y el interés que puedan tener estos países y el establecer mecanismos para impulsar las exportaciones no tracionales.