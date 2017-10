Crudo venezolano cerró en baja

La cesta de crudos y productos petroleros venezolanos, cerró esta semana con un precio promedio de 328, 24 yuanes (US$ 49,35), registrando una caída de 6,13 yuanes (US$ 1,0) en comparación con la semana anterior cuando el precio se ubicó en 334,37 yuanes (US$ 50,35).

De acuerdo con la información emanada del Ministerio de Petróleo, el precio promedio registrado en lo que va de este año, se ubica en 44,39 $/Bl, 8,24 $/Bl, en comparación con el promedio para todo el año del 2016 que fue de 35.15 $/Bl.

Destaca el informe del despacho petrolero venezolano, que la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), perdió en la semana – 1,18 $/Bl, mientras que el West Texas Intermediate, cayó en -1,0 $/Bl y el Brent, el crudo marcador del Mar del Norte, tuvo un retroceso de – 1,59 $/Bl.

MinPetróleo al referirse al comportamiento de los crudos en el mercado petrolero internacional, en el transcurso de esta semana, señala que los precios de los crudos bajaron en promedio en el período evaluado, ante reportes de una mayor actividad de perforación en Estados Unidos, la reanudación de la producción en el principal campo petrolero de Libia y continuas ventas de contratos para toma de ganancias en los mercados de futuros.

Por otra parte, en las últimas reuniones que han sostenido los países miembros de la OPEP y los productores No Opep, siguen evaluando la posibilidad de mantener el acuerdo de recorte de la producción, para tratar de lograr una recuperación de los precios a los niveles estimados inicialmente, lo que no se ha podido alcanzar, como consecuencia de los excedentes de oferta en el mercado.