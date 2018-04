Cruz: El 75% del comercio zuliano cerrado por las fallas eléctricas

La dramática situación que vive el sector del comercio y los servicios, con un 75% de Santamarías cerradas, así como otros distintos sectores del estado Zulia, como consecuencia de las fallas recurrentes en el servicio eléctrico, el gobierno regional de la entidad y Corpoelec, no han informado cuando regularizarán el suministro de energía.

La información la dio a conocer Andrea Cruz, directora de la Cámara de Comercio del estado Zulia, quien indica que además del sector terciario, otros sectores como los de salud, también están siendo severamente afectados por las fallas eléctricas, que además queman los electrodomésticos en los hogares, sin que los usuarios afectados, tengan a quien reclamarle.

-En el sector salud, las clinicas y hospitales, que son servicios de primera necesidad, solo están prestando servicio las clínicas que tiene plantas eléctricas, entonces nos preguntamos qué está pasando con los hospitales, qué ocurre con las mujeres embarazadas que tienen que subir seos o siete pisos, para poder ser atendidas-, afirma la dirigente gremial.

Hace un llamado a los organismos oficiales, a voltear la mirada hacia el Zulia, porque la situación que están viviendo, no solamente los comerciantes, sino toda la población zuliana, es crítica.

-Producto de esta situación, cada día hay más Santamarías cerradas, puedo decir que aproximadamente un 75% se ha producido a partir de la crisis electrica, debido a que no tienen seguridad, los puntos de venta no funcionan, no hay forma de que puedan trabajar si no hay electricidad y no pueden cobrar por las ventas realizadas-, asegura.

Señala que alrededor de 1 millón 073 mil emprendimientos que se adelantan en el Zulia, de los 4 millones que hay en todo el país, están revisando sus proyectos, indicando que ya tener un local sin operar no es rentable, por lo que están buscando una respuesta para ver como pueden mantenerse ante la crisis.

-Múltiples instituciones estamos haciendo un llamado al gobernador del estado Zulia, para tener una respuesta, y hasta ahora no se ha producido, ni siquiera sabemos cuando se va a restablecer y a regularizar el servicio de luz eléctrica en la región-, afirmó Cruz.