Econométrica: FMI está estimando que no habrá cambio político en Venezuela

Los comentarios sobre el comportamiento de la economía venezolana para el 2017, hechos este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), permiten interpretar que ese organismo no prevé cambios políticos en el país, asegura el director de Econométrica, Henkel García, en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.

-Lo que uno entiende es que el FMI lo que está estimando es que no va a haber cambio político. Yo tengo unas reservas sobre eso, porque no sé si con mayor deterioro se logra mantener la estabilidad social. Con un deterioro mayor del que tenemos ahora, así sea con una tasa menor de la caída del año pasado (-6 %), creo que la estabilidad social estaría en vilo-, dijo García. Asegura que no ve que con una situación económica peor a la que tenemos ahora, exista suficiente gobernabilidad.

-Creo que lo que pasó en Ciudad Bolívar es un buen termómetro de cómo está la gente, de lo agobiada que está con la economía actual. Eso es lo que a mí me genera dudas. El FMI parte de una premisa del status quo, sin mayores cambios en lo económico, y para mí esa premisa podría ir en contra de la realidad social, precisó.

Destaca que luego del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, se podía intuir que iba a haber un período de sensatez del Gobierno, pero eso no ocurrió.

-Lo que vimos, quizás, fue el peor año de la historia contemporánea de Venezuela. Uno hubiese podido decir que era un año malo, pero de allí a lo que realmente ocurrió, pues fue muchísimo peor, expresó.

Más de lo mismo en el BCV

Sobre el nombramiento de Ricardo Sanguino como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) en sustitución de Nelson Merentes, advierte que lo ideal para ese cargo es una persona con criterio autónomo para que el ente emisor no sea un brazo ejecutor del Gobierno.

-Nombrar a Sanguino es prácticamente extender la gestión que venía ocurriendo con Merentes-, agregó.

Insistió en que el BCV tiene que tener independencia y Sanguino no aporta eso. “¿Podrá hacer una mejor gestión que Merentes? Uno nunca sabe, pero la característica del BCV, que es totalmente sumiso, se va a mantener y eso pudo haber cambiado”, aseguró.