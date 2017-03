Industria láctea nacional opera a la mitad

La Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac), advirtió que la totalidad de las empresas afiliadas a esta organización gremial están trabajando a solo 50 % de su capacidad instalada, según informó su presidente Roger Figueroa.

Afirmó que muchas de las empresas afiliadas tienen dificultades serias, pero la gran mayoría ha soportado los embates de esta crisis, y confiado ciertamente en que el Ejecutivo Nacional va a tomar las medidas necesarias.

Revela que lamentablemente en Venezuela no toda la producción nacional de leche se industrializa, afirmando que se podría producir mucha más leche para industrializar mayores volúmenes de este rubro, de manera que con solo el procesamiento de esta leche se incrementarían los empleos.

Admitió que en la industria varias líneas de producción estan cerradas, varios productos no están en la calle, ya que hay un problema no hay materias primas, no hay los dólares para importarlos, de allí que hemos hablado con todos los niveles del Ejecutivo para que se ajuste la Ley de Ilícitos Cambiarios, el gobierno nacional no tiene las divisas para importar y le ha pedido al sector privado que saque sus divisas, dijo que las empresas están dispuestas a hacerlo, pero no pueden hacerlo para comprar con un dólar cuyo precio esta prohibido mencionar y no se puede contabilizar.

Dijo que la industria está pidiendo decisiones sobre cuatro puntos: la desregulación de la leche cruda, desregulación de la leche pasteurizada, la desregulación de la Leche de larga duración (UHT) y la desregulación de la Leche en polvo, dijo en Globovisión.